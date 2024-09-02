Самый лучший способ "наказать" кремлевского диктатора Владимира Путина "за успех" пророссийских и антиукраинских правых сил бывшей ГДР на местных выборах (Союз Сары Вагенкхнет и АГ) это решение германского правительства и канцлера Олафа Шольца о передаче Украине немецких ракет "Таурус", считает политолог Виктор Небоженко.

Путин и Шольц

При этом политолог говорит, что Германия сразу же должна предоставить право их использования на глубину до 300 км исторической России (курское направление), где ВСУ развернули второй фронт.

"Это создаст большие трудности для концентрации российских войск для нанесения удара и сохранит оригинальный партизанско-сетевой способ введения боевых действий ВСУ на вражеской территории вдоль будущей демилитаризированной зоны безопасности Украины (Курск, Воронеж, Белгород, Ростов-на-Дону)", — говорит Небоженко.

По его словам, "Таурус" прекрасная ракета класса "воздух-земля" хорошо подойдет украинским Ф-16 и поможет ВСУ в боях на донбасском и курском и других направлениях.

"Украина уже давно добивается этой ракеты и вот сейчас, когда Кремль нанес такой мощный удар по национальной безопасности Германии, практически разрушив коалиционный "светофор" старых политических партий, у Берлина появляется весомый довод и исторический шанс помочь Украине", — говорит Небоженко.

При этом политолог уверен, что Путин не отстанет от Германии, надеясь развалить ЕС и НАТО и настроить Берлин, как против евроатлантизма США, так и против помощи и солидарности Украине.

"Так что дело не просто в передаче ракет "Таурус" Украине, а защите Германии от мощного наступления Кремля — от поддержки правых сил на выборах до дискредитации политической элиты страны и интенсивной дестабилизации Германии, как действовал Советский Союз в 80-е годы 20-го столетия", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии"рассказывал, что в ВР рассказали о том, что делать Украине после победы пророссийских сил в Германии.



