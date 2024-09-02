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Ткачик Олеся
Самый лучший способ "наказать" кремлевского диктатора Владимира Путина "за успех" пророссийских и антиукраинских правых сил бывшей ГДР на местных выборах (Союз Сары Вагенкхнет и АГ) это решение германского правительства и канцлера Олафа Шольца о передаче Украине немецких ракет "Таурус", считает политолог Виктор Небоженко.
Путин и Шольц
При этом политолог говорит, что Германия сразу же должна предоставить право их использования на глубину до 300 км исторической России (курское направление), где ВСУ развернули второй фронт.
По его словам, "Таурус" прекрасная ракета класса "воздух-земля" хорошо подойдет украинским Ф-16 и поможет ВСУ в боях на донбасском и курском и других направлениях.
При этом политолог уверен, что Путин не отстанет от Германии, надеясь развалить ЕС и НАТО и настроить Берлин, как против евроатлантизма США, так и против помощи и солидарности Украине.
Напомним, портал "Комментарии"рассказывал, что в ВР рассказали о том, что делать Украине после победы пророссийских сил в Германии.
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