РФ может напасть на НАТО в ближайшие годы: немецкий генерал заговорил о сроках

Генеральный инспектор вооруженных сил Германии генерал-лейтенант Карстен Бройер выразил серьезную обеспокоенность по поводу наращивания Россией военной мощи, которое, по его мнению, может представлять угрозу для НАТО в ближайшие годы.

Карстен Бройер (фото из открытых источников)

В интервью немецкому изданию Tagesspiegel Бройер заявил, что наблюдаются признаки того, что "российская армия ориентируется на Запад". Он предупредил, что в течение следующих пяти-восьми лет у России будет достаточно ресурсов для нападения на территорию НАТО.

"Через пять-восемь лет вооруженные силы Москвы будут оснащены материальной базой и личным составом, чтобы совершить нападение на территорию НАТО", — утверждает Бройер.

Этот прогноз основывается на собственном анализе Бройера, а также информации от разведки и вооруженных сил союзников, а также на заявлениях российского президента Владимира Путина.

Бройер подчеркнул значительные инвестиции России в свою военную мощь, отметив, что "российская армия ежегодно производит от 1000 до 1500 дополнительных танков". Это значительно больше, чем у пяти крупнейших европейских стран-членов НАТО, имеющих всего половину этого количества.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Германия тайно передала Украине большой оружейный пакет . Германия тайно передала Украине достаточно объемный пакет военной помощи, в который вошла тяжелая бронетехника.

В материале отмечается, чтобы Украина могла и дальше защищаться от нападения, которое нарушает международное право, Берлин в конце июня и начале июля почти тайно и почти незаметно направил Киеву огромный военный пакет для ее армии. Среди прочего, речь идет о 39 танках.

