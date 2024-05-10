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РФ устроила истерику из-за «шутливой» акции немцев в российских посольствах

В РФ заявили о том, что неизвестные, якобы, пытались захватить их недействующие посольства. На самом деле речь идет о спонтанной акции немцев, которые вывесили на посольствах плакаты «Путин-глупый»

сегодня, 17:48
Автор:
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Ткачик Олеся
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Посольство страны-террориста России в Германии заявило, что, якобы, неизвестные хотели захватить их посольство в городе Лейпциг, которое прекратило свою работу в конце прошлого года, так как немецкая сторона отозвала разрешение на его функционирование.

РФ устроила истерику из-за «шутливой» акции немцев в российских посольствах

Акция в посольстве РФ

Так вот, в заявлении российского посольства отмечается, что 9 мая группой людей было "совершено нападение" на их прежнее консульство. Речь идет о шести "нарушителях", которые перелезли через забор и вылезли на балкон служебного здания. После этого они заявили о планах отчуждения российской недвижимости, а также имели с собой плакаты с антироссийским содержанием.

"Попытку захвата принадлежащего России объекта недвижимости и организацию антироссийской акции в священный для всех россиян День победы… рассматриваем как возмутительную провокацию",
– заявили в посольстве.

Также там потребовали от Германии наказать участников инцидента.

Действительно, полиция Лейпцига сообщала о том, что задержала трех женщин и столько же мужчин от 29 до 41 года. Эти люди действительно перелезли через ограждение бывшего российского консульства и развернули плакат, на котором было написано "Путин – глупый".

В полиции сообщили, что речь идет о спонтанной акции, организованной сатирической политсилой "Партия". Такие же акции с "проникновением" прошли в бывших консульствах России во Франкфурте-на-Майне, Гамбурге, а также Мюнхене.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Германия запретила всю российскую символику на территории страны 8 и 9 мая. Этот запрет вызвал истерику в РФ. В России назвали такое решение "дискриминационным".




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