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Россия атакует Германию кибератаками и шпионит беспилотниками

Немецкий политик Кристоф Хоффман утверждает, что в последнее время все чаще появляются дроны, следящие за зданием министерства. Кроме того, участились кибератаки пророссийских группировок.

сегодня, 13:20
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Автор:

Slava Kot

Федеральное министерство развития Германии создало платформу для восстановления Украины. Конкретно на этот ресурс были сосредоточены хакерские атаки пророссийских группировок. Кроме того, вблизи министерства обнаружили дрон. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на немецкий ресурс Merkur.

Россия атакует Германию кибератаками и шпионит беспилотниками

Немецкий политик Кристоф Хоффман. Фото из открытых источников

Недавно в Германии была запущена платформа "Украина", которая должна стать местом координации для организаций, компаний и различных инициатив, которые помогут отстроить Украину после российской агрессии. Всего через несколько часов после запуска на сайт совершили кибератаки. Немецкий политик Кристоф Хоффман считает такие напавшие "бесчеловечными".


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"Этот тип гибридной войны абсолютно неприемлем, поскольку он вредит учреждениям, которые берут на себя ответственность за людей, нуждающихся в помощи", — говорит Кристоф Хоффман.

Хоффман указал на еще одну угрозу, которая, вероятно, вызвана россиянами. Вблизи Министерства развития Германии летал неизвестный беспилотник. Однако в министерстве заявили, что не заметили систематического использования дрона вблизи учреждения.

"Позор, что наши службы не могут зафиксировать этот дрон. Должен ли я сам приносить сетки безопасности? Когда Федеральное ведомство по охране конституции проснется?", — критикует немецкое министерство Кристоф Хоффман.

Немецкие издания ранее объявили, что другие министерства страны и сайты полиции также были поражены хакерскими атаками из пророссийских группировок. Кроме того, кибератаки участились и в других странах, в частности, пророссийская группировка совершила атаку на Францию и оставила сообщения.

Также "Комментарии" писали, что хакеры "помогли" россиянину вместо дронов купить секс-игрушки для армии РФ на 25 тыс.



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Источник: https://www.merkur.de/politik/ukraine-krieg-russland-cyber-angriff-attacke-spionage-drohne-ministerium-fdp-92197724.html
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