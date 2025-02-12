Россия начинает войну с НАТО: куда проникли российские диверсанты

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Кравцев Сергей
В Германии фиксируют диверсии против военных кораблей, проникновения на морские базы и попытки приближения к действующим военнослужащим. Командующий Военно-морских сил страны Ян Кристиан Каак сообщил о саботаже, в результате которого пострадало более, чем одно военное судно. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает телеканала "ntv".
Командующий Военно-морских сил Германии Ян Кристиан Каак. Фото из открытых источников
Отмечается, что Бундесверу известно о случаях вторжения на военно-морские базы с суши и моря, а также о попытках приблизиться к солдатам, которые возвращались домой.
Командующего попросили прокомментировать информацию СМИ о том, что одна из диверсий касается корвета "Эмден", который еще не успели передать Военно-морским силам. Во время инспекции в январе обнаружилось, что в силовую установку корабля сбросили несколько килограммов металлической стружки. Каак не подтвердил этот инцидент.
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