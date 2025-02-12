Россия начинает войну с НАТО: куда проникли российские диверсанты

В Германии фиксируют диверсии против военных кораблей, проникновения на морские базы и попытки приближения к действующим военнослужащим. Командующий Военно-морских сил страны Ян Кристиан Каак сообщил о саботаже, в результате которого пострадало более, чем одно военное судно. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает телеканала "ntv".

Командующий Военно-морских сил Германии Ян Кристиан Каак. Фото из открытых источников

Отмечается, что Бундесверу известно о случаях вторжения на военно-морские базы с суши и моря, а также о попытках приблизиться к солдатам, которые возвращались домой.

"Наша оценка: нас испытывают. Пытаются расшатать наше общество, как на национальном уровне, так и внутри Альянса. И, возможно, создают почву для дальнейших активных военных действий", – говорится в сообщении.

Командующего попросили прокомментировать информацию СМИ о том, что одна из диверсий касается корвета "Эмден", который еще не успели передать Военно-морским силам. Во время инспекции в январе обнаружилось, что в силовую установку корабля сбросили несколько килограммов металлической стружки. Каак не подтвердил этот инцидент.

"Растущая угроза со стороны России в начале 2025 года является более актуальной, чем два года назад. Эксперты и разведывательные службы сходятся во мнении, что Россия будет в состоянии искать конфликта с НАТО с 2029 года", — добавил он.

Читайте также на портале "Комментарии" — если война в Украине прекратится или затихнет, а НАТО не осуществит масштабное перевооружение, Россия может быть готова к масштабному конфликту в Европе примерно через пять лет. Такие прогнозы находятся в оценке Датской службы оборонной разведки (FE), пишет Европейская правда.

Датская разведка предупреждает, что военная угроза со стороны России будет усиливаться в ближайшие годы. Одной из причин, что Россия, кроме боевых действий в Украине, начала значительное восстановление и реформу своих вооруженных сил. В последние годы эти усилия превратились в активное наращивание военной мощи для ведения войны против НАТО. Россия уже добилась значительного прогресса в модернизации своей военной техники и увеличении производства оружия, говорится в оценке угрозы.



