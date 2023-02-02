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Россия отправляет на Донбасс специальные карательные подразделения: стала известна причина

Россия направила в Донецкую область подразделения быстрого реагирования из состава "СОБР"

сегодня, 19:48
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Автор:

Лиля Воробьева

Военное руководство российской армии направило в Донецкую область специальные подразделения быстрого реагирования из состава "СОБР" Росгвардии. Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский в эфире национального телемарафона.

Россия отправляет на Донбасс специальные карательные подразделения: стала известна причина

Россия направила на Донбасс спецподразделения (фото из открытых источников)

Он рассказал, что главной задачей спецназовцев станет подавление бунтов среди российских оккупантов.


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"Вчера стало известно, что на Донецком направлении с российской стороны подъехало подразделение "СОБР". Это связано не со штурмовыми действиями, а с морально-психологическим состоянием войск. Это подразделение прибыло, чтобы подавлять бунты", — рассказал он.

Напомним, что Путин отдал приказ взять Донбасс и собрался "идти до конца". Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Черняк заявил, что президент РФ Владимир Путин приказал до марта оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей. Министр обороны Алексей Резников высказался, что Россия мобилизовала около 500 000 солдат, чтобы подготовиться к наступлению на двух направлениях и "что-нибудь попробовать" 24 февраля. Президент же Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что на востоке фиксируется определенное увеличение наступательных действий российских захватчиков, пытающихся к годовщине вторжения показать хоть какое-то достижение. Как уточняет представитель ГУР Андрей Черняк, после неудачной попытки захватить Киев теперь страна-террористка стремится захватить весь Донбасс, удержать Крым и сухопутный коридор к нему через юг Украины. Вместе с тем, военный разведчик не верит в новое вторжение России из Белоруссии.



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