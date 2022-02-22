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Россия перешла грань: Германия озвучила свое решение по «Северному потоку-2»

По словам канцлера Германии, после того, как Россия признала независимость "ЛНР" и "ДНР" необходимо заново оценить ситуацию. Сертификация «Северного потока-2» в этих условиях продолжаться не будет

сегодня, 13:35
Автор:

Кравцев Сергей
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Как передает издание "Комментарии", правительство ФРГ приняло решение приостановить сертификацию "Северного потока-2". Такое решение озвучил канцлер ФРГ Олаф Шольц, пишет "Reuters".

Россия перешла грань: Германия озвучила свое решение по «Северному потоку-2»

Северный поток-2. Фото из открытых источников

Канцлер ФРГ заявил, что он не видит возможности провести сертификацию газопровода и запустить его, в связи с произошедшим вчера в России, когда президент РФ Путин подписал указ о признании так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Шольц заявил, что сертификация "Северного потока-2" будет остановлена, Минэкономики ФРГ даны соответствующие указания. В новых реалиях, которые создала сама Россия, говорить о подготовке "Северного потока-2" к запуску не представляется никакого смысла.

Помимо того, что "Северный поток-2" поставлен на паузу и заморожен Шольц заявил о новом пакете санкций, который Германия вместе с Евросоюзом наложит на Россию за признание квазиреспублик "ЛДНР". Какие именно это будут санкции и против каких сектором экономики они будут направлены канцлер ФРГ пообещал рассказать позже.

Интересно, что в самом "Газпроме" отказались как-то комментировать заявление главы правительства ФРГ.

Отметим, о том, что строительство "Северного потока-2" вышло на финишную прямую "Газпром" заявил еще в сентябре 2021 года. С того момента начался процесс сертификации газопровода. Все регулирующие органы Германии должны дать добро на запуск трубопровода. Теперь же это процесс приостановлен. 

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Источник: https://www.reuters.com/
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