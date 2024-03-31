Россия укрепляет свои позиции: СМИ пишет, что Германия захлебнется новой волной беженцев из Украины

Германия опасается, что поток украинских беженцев будет больше, когда РФ будет иметь успех на линии фронта. Российская армия лучше оснащена и имеет большую численность, а поддержка Украины со стороны Запада все меньше.

Украинские беженцы в Германии (фото из открытых источников)

"Если Путин добьется своего, и Украина проиграет войну, это может превратить еще десять миллионов человек в беженцев", — сообщил DW эксперт по миграции, руководитель берлинского аналитического центра European Stability Initiative Джеральд Кнаус.

Как он продолжил, это будет самая большая волна мигрантов со времен Второй мировой войны.

"Если крупные города, такие как Харьков и другие, будут разрушены, если количество жертв будет расти, а надежда будет падать, то мы можем столкнуться с самым большим в мире движением беженцев с 1940-х годов", — предупредил эксперт.

При этом Хельге Линд, представляющая правящую Социал-демократическую партию (СДПГ), не утверждает, что количество будет непомерным.

"Однако дальнейшее увеличение численности, конечно, возможно, если война продолжит разрастаться. Но нет никаких оснований говорить о том, что огромная волна беженцев неизбежна", — сказала политик.

По информации миграционной службы Mediendienst Integration, из 4,3 миллиона военных беженцев около 1,15 миллиона сейчас находятся на территории Германии, и их число постоянно растет.

Представители консервативного Христианско-демократического союза (ХДС) уже выражают обеспокоенность по этому поводу.

"Как европейцы мы несем особую ответственность за военных беженцев из наших ближайших соседей", — сказал политик по внутренним делам ХДС Торстен Фрай. "Но, конечно, в какой-то момент наши возможности достигнут предела".

В Германии недавно сообщили о самом большом количестве украинских беженцев. Эксперт назвал следующие цифры, показывающие наличие беженцев по отношению к численности населения. Они разные в европейских странах. В Болгарии количество беженцев составляет 3,4%, в Польше – 2,6%, в Чехии – 2,6%, а в Германии – только 1,4%.

Представитель ХДС Фрай утверждает, что "Германия должна справиться с основным бременем притока беженцев".

"Один только Баден-Вюртемберг принял больше военных беженцев из Украины, чем вся Франция", – подытожил он.

В частности, в Баден-Вюртемберг проживает 11 миллионов человек, тогда как во Франции — около 68 миллионов.

"Местные власти уже говорят, что мы находимся на грани своих возможностей. Это значит, что если количество людей из Украины снова значительно увеличится, то в Германии сразу же начнутся новые миграционные дебаты", — сообщила представитель СДПГ Линд.

Вместе с тем, тамошние политики и эксперты едины в одном – лучший выход – предоставить Украине массированную военную поддержку, чтобы ее граждане не убегали от войны.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Ирландия сокращает поддержку для украинских беженцев