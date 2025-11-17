В Германии разгорелся скандал после выступления российской гимнастки Ангелины Мельниковой в одном из туров бундеслиги. Несмотря на публичные проявления поддержки политики Кремля спортсменка получила от Международной федерации гимнастики "нейтральный статус" и смогла представить немецкий клуб TSV Tittmoning-Chemnitz на соревнованиях в Эслингене.

Владимир Путин и Ангелина Мельникова. Фото: Evgeny Biyatov/SNA/IMAGO

15 ноября олимпийская чемпионка и одна из самых известных спортсменок РФ Ангелина Мельникова, которую в СМИ называют "чемпионкой террора", дебютировала в немецкой лиге гимнастики и стала самой результативной участницей тура. Это принесло ей "золотую майку" и обеспечило команде существенный перевес перед финалом, который состоится 29 ноября в Гайдельберге. Россиянка уже заявила, что планирует соревноваться и дальше.

Впрочем, участие Мельниковой вызвало резкую критику. В Германии отметили, что с начала полномасштабной войны в Украине гимнастка неоднократно демонстрировала поддержку Кремля, в частности, фотографировалась с буквой "Z", проводила тренировки для детей военных, собирала деньги для семей российских солдат и баллотировалась от "Единой России". После чемпионата мира в Джакарте она публично получила поздравление от Владимира Путина.

Ангелина Мельникова

Несмотря на это, тренер немецкого клуба Татьяна Бахмайер заявила, что решение пригласить Мельникову было "чисто спортивным" и не имело политической мотивации. Правительство Германии также отметило, что "инструментализация спорта для российской политики недопустима", но в этом случае, по их мнению, такой угрозы не было. Национальная федерация гимнастики подчеркнула, что руководствуется исключительно решением международной федерации.

"Мы рассматриваем себя, прежде всего, как организаторов мероприятий и наладчиков связей, миссия которых состоит в том, чтобы обеспечить всем спортсменам платформу для мирного занятия своим видом спорта. У нас нет ни возможности, ни мандата расследовать или оценивать политические действия отдельных спортсменов", — заявил президент организации Михаэль Гетц.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что нардепка Марьяна Безуглая рассказала, куда исчезла пловчиха Яна Клочкова.

Также "Комментарии" писали о том, как Россия за миллион рублей купила украинскую спортсменку.