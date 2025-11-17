Россиянка повлекла за собой огромный скандал в Германии

Рубрики
В Германии разгорелся скандал после выступления российской гимнастки Ангелины Мельниковой в одном из туров бундеслиги. Несмотря на публичные проявления поддержки политики Кремля спортсменка получила от Международной федерации гимнастики "нейтральный статус" и смогла представить немецкий клуб TSV Tittmoning-Chemnitz на соревнованиях в Эслингене.
Владимир Путин и Ангелина Мельникова. Фото: Evgeny Biyatov/SNA/IMAGO
15 ноября олимпийская чемпионка и одна из самых известных спортсменок РФ Ангелина Мельникова, которую в СМИ называют "чемпионкой террора", дебютировала в немецкой лиге гимнастики и стала самой результативной участницей тура. Это принесло ей "золотую майку" и обеспечило команде существенный перевес перед финалом, который состоится 29 ноября в Гайдельберге. Россиянка уже заявила, что планирует соревноваться и дальше.
Впрочем, участие Мельниковой вызвало резкую критику. В Германии отметили, что с начала полномасштабной войны в Украине гимнастка неоднократно демонстрировала поддержку Кремля, в частности, фотографировалась с буквой "Z", проводила тренировки для детей военных, собирала деньги для семей российских солдат и баллотировалась от "Единой России". После чемпионата мира в Джакарте она публично получила поздравление от Владимира Путина.
Ангелина Мельникова
Несмотря на это, тренер немецкого клуба Татьяна Бахмайер заявила, что решение пригласить Мельникову было "чисто спортивным" и не имело политической мотивации. Правительство Германии также отметило, что "инструментализация спорта для российской политики недопустима", но в этом случае, по их мнению, такой угрозы не было. Национальная федерация гимнастики подчеркнула, что руководствуется исключительно решением международной федерации.
