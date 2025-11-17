Росіянка спричинила величезний скандал у Німеччині

У Німеччині розгорівся скандал після виступу російської гімнастки Ангеліни Мельникової в одному з турів бундесліги. Попри публічні прояви підтримки політики Кремля, спортсменка отримала від Міжнародної федерації гімнастики "нейтральний статус" і змогла представити німецький клуб TSV Tittmoning-Chemnitz на змаганнях в Еслінгені.

Володимир Путін та Ангеліна Мельникова. Фото: Evgeny Biyatov/SNA/IMAGO

15 листопада олімпійська чемпіонка та одна з найвідоміших спортсменок РФ Ангеліна Мельникова, яку у ЗМІ називають "чемпіонкою терору", дебютувала у німецькій лізі гімнастики та одразу стала найрезультативнішою учасницею туру. Це принесло їй "золоту майку" та забезпечило команді суттєву перевагу перед фіналом, який відбудеться 29 листопада в Гайдельберзі. Росіянка вже заявила, що планує змагатися й надалі.

Втім, участь Мельникової викликала різку критику. У Німеччині зауважили, що від початку повномасштабної війни в Україні гімнастка неодноразово демонструвала підтримку Кремля, зокрема фотографувалася з літерою "Z", проводила тренування для дітей військових, збирала гроші для родин російських солдатів та балотувалася від "Єдиної Росії". Після чемпіонату світу в Джакарті вона публічно отримала привітання від Володимира Путіна.

Ангеліна Мельникова

Попри це, тренерка німецького клубу Татяна Бахмаєр заявила, що рішення запросити Мельникову було "суто спортивним" і не мало політичної мотивації. Уряд Німеччини також зазначив, що "інструменталізація спорту для російської політики неприпустима", але у цьому випадку, на їхню думку, такої загрози не було. Національна федерація гімнастики наголосила, що керується виключно рішенням міжнародної федерації.

"Ми розглядаємо себе, перш за все, як організаторів заходів та налагоджувачів зв'язків, місія яких полягає в тому, щоб забезпечити всім спортсменам платформу для мирного заняття своїм видом спорту. Ми не маємо ні можливості, ні мандата розслідувати чи оцінювати політичні дії окремих спортсменів", – заявив президент організації Міхаель Гетц.

