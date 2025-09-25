Российские активы для Украины: стало известно о кардинальном решении ФРГ

Брюссель наконец-то получил серьезную поддержку в своих стремлениях передать Украине замороженные государственные активы России на миллиарды евро. Как сообщает Politico, Германия впервые выразила открытость для рассмотрения новых юридически обоснованных механизмов использования этих средств.

Представитель правительства ФРГ Михаэль Клаус, советник канцлера Фридриха Мерца по вопросам ЕС, заявил изданию, что Берлин готов изучать легальные способы направления около 172 млрд евро, замороженных на территории Европы, в поддержку украинской обороны. Речь идет, в частности, об активах, находящихся в бельгийском финансовом депозитарии.

Европейская комиссия предложила схему, согласно которой изъятые активы РФ будут замещены облигациями, гарантированными ЕС. Это должно помочь избежать обвинений в прямой конфискации имущества путем создания прецедента "репарационного кредитования", не противоречащего международному праву.

"Мы открыты для обсуждения новых решений, которые имеют четкую юридическую основу", — подчеркнул Клаус.

Согласно информации Politico, Германия не только одобрила идею, но и активно убеждает другие страны-члены ЕС присоединиться к этому подходу в преддверии неформальной встречи лидеров Евросоюза в Копенгагене, запланированной на следующую среду.

"Это будет ключевой вопрос повестки дня. Украина остро нуждается в средствах для закупки вооружения, а возможности для финансирования ограничены", — добавил Клаус.

Издание отмечает, что это изменение курса со стороны Берлина достаточно существенно, учитывая, что ранее Германия была среди главных противников идеи привлечения замороженных российских средств.

В то же время, источники издания сообщили, что немецкое правительство настаивает на направлении этих денег исключительно на военную помощь, а не на восстановление инфраструктуры или гражданские нужды, считая оборонную поддержку приоритетной в нынешних условиях.

