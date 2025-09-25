Російські активи для України: стало відомо про кардинальне рішення ФРН

Брюссель нарешті здобув серйозну підтримку у своїх прагненнях передати Україні заморожені державні активи Росії на мільярди євро. Як повідомляє Politico, Німеччина вперше висловила відкритість до розгляду нових юридично обґрунтованих механізмів використання цих коштів.

Фото: з відкритих джерел

Представник уряду ФРН Міхаель Клаус, радник канцлера Фрідріха Мерца з питань ЄС, заявив виданню, що Берлін готовий вивчати легальні способи спрямування близько 172 млрд євро, заморожених на території Європи, на підтримку української оборони. Йдеться, зокрема, про активи, що перебувають у бельгійському фінансовому депозитарії.

Європейська комісія запропонувала схему, за якою вилучені активи РФ будуть заміщені облігаціями, гарантованими ЄС. Це має допомогти уникнути звинувачень у прямій конфіскації майна — шляхом створення прецеденту "репараційного кредитування", що не суперечить міжнародному праву.

"Ми відкриті до обговорення нових рішень, які мають чітке юридичне підґрунтя", — наголосив Клаус.

Згідно з інформацією Politico, Німеччина не лише схвалила ідею, а й активно переконує інші країни-члени ЄС приєднатися до цього підходу напередодні неформальної зустрічі лідерів Євросоюзу в Копенгагені, запланованої на наступну середу.

"Це буде ключове питання порядку денного. Україна гостро потребує коштів для закупівлі озброєння, а можливості для фінансування обмежені", — додав Клаус.

Видання зазначає, що ця зміна курсу з боку Берліна є доволі істотною, з огляду на те, що раніше Німеччина була серед головних противників ідеї залучення заморожених російських коштів.

Водночас джерела видання повідомили, що німецький уряд наполягає на спрямуванні цих грошей виключно на військову допомогу, а не на відбудову інфраструктури чи цивільні потреби, вважаючи оборонну підтримку пріоритетною у нинішніх умовах.

