Рядовые немцы не верят в победу Украины в войне

Институт демоскопии Алленсбаха по заказу Центра стратегии и высшего руководствам провел опрос среди жителей Германии по поводу войны Украины с Россией.

Больше немцев стали верить в победу РФ

По данным опроса, 34% опрошенных думают, что победу в войне одержит Россия. 56% не решились дать свою оценку. В то же время, только каждый десятый немец верит в то, что именно Украина может победить в захватнической войне.

При этом социологи напомнили, что год назад проводили аналогичный опрос. Тогда 16% немцев считали, что исход войны будет благоприятным для Украины. В то же время 23% опрошенных прогнозировали, что Россия с большей вероятностью выиграет войну.

В целом, подчеркивают социологи, ситуация на Ближнем Востоке сейчас воспринимается в Германии так же угрожающе, как и захватническая война России против Украины.

В то же время, как писали "Комментарии", Германия продолжает оказывать Украине поддержку. Например, министр обороны ФРГ Борис Писториус объявил, что Киев получит шесть многоцелевых вертолетов Sea King Mk41. Кроме того, будут предоставлены комплекты запасных частей для них, а также проведено обучение украинских пилотов на этих вертолетах. Глава Минобороны подчеркнул, что Sea King — проверенный и надежный вертолет, который поможет украинцам во многих сферах.

При этом, как писали "Комментарии", Украина просит Германию передать ей дальнобойные ракеты Taurus, но решение по ним немецкое правительство никак принять не может. Ранее сообщалось, что канцлер Олаф Шольц опасается, что Украина будет бить этими ракетами по территории РФ. Хотя, как заявляли немецкие политики, Taurus идеально подходят для уничтожения Крымского моста.