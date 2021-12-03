С Богом, розами и панк-роком: как немецкие военные почтили Меркель

Вооруженные силы Германии в четверг, 2 декабря, почтили канцлера Ангелу Меркель, которая покидает свой пост, высшей церемонией, играя эклектическую комбинацию музыки по ее собственному выбору. Об этом сообщает Reuters.

Церемония проводов Ангелы Меркель с должности канцлера - Reuters

На церемонии "Großer Zapfenstreich", которая была недоступна всем желающим из-за ограничений COVID-19, музыкальный корпус штаба Бундесвера сыграл гимн, песню 1960-х годов, содержащую слова "Я не могу согласиться, не могу обойтись, я все еще хочу победить ", и хит панк-рока 1970-х годов.

Гимн "Святой Боже, мы прославляем твое имя" — это напоминание о протестантском воспитании Меркель, а песня 60-х "Красные розы дождя для меня", возможно, отражает ее юношеские амбиции. Также раздавался рок-хит "Вы забыли цветной фильм", который впервые исполнила восточногерманская панк-артистка Нина Хаген.

Родившаяся в северном портовом городе Гамбурге в семье протестантского пастора, Меркель выросла в коммунистической Восточной Германии, прежде чем возглавить преимущественно мужскую католическую западногерманскую партию – Христианско-демократический союз (ХДС).

После 16 лет пребывания в должности Меркель на следующей неделе должен сменить социал-демократ Олаф Шольц.

67-летняя Меркель уходит с должности. Она провела Германию и Европу мимо многочисленных кризисов и была поборницей либеральной демократии в условиях роста авторитаризма во всем мире.

Ее критики говорят, что она справилась со своей задачей в должности и оставляет своему преемнику ответственность за решение сложных проблем на многих фронтах.

Как сообщали ранее "Комментарии", представитель влиятельной немецкой политсилы – СДПГ Олаф Шольц, который по согласованию с коалицией трех партий уже официально займет должность нового канцлера страны, подарил своей предшественнице Ангеле Меркель , уходящей на отдых, особый подарок — вазон с кизиловым кустом.

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