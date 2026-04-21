Германия С фронта новостей на фронт войны: известный немецкий журналист Репке резко меняет роль
С фронта новостей на фронт войны: известный немецкий журналист Репке резко меняет роль

Известный аналитик покидает BILD и переходит в закрытый оборонный проект, работающий на ВСУ

21 апреля 2026, 11:04
Кравцев Сергей

Немецкий журналист и военный обозреватель Юлиан Репке объявил о завершении своей карьеры в медиа и переходе в оборонную индустрию. Он присоединится к немецко-украинской компании, специализирующейся на производстве беспилотников для нужд Украины. О своем решении Рёпке сообщил в соцсети X, отметив, что покинет редакцию BILD уже в этом году.

Юлиан Репке. Фото: из открытых источников

По его словам, новое место работы – предприятие, действующее с 2023 года и входящее в число ключевых поставщиков дронов для украинской армии. Компания занимается разработкой технологий для Вооруженных Сил Украины, однако из-за соображений безопасности не раскрывает ни названия, ни структуры.

Журналист подчеркнул, что благодарен редакции более чем за 11 лет сотрудничества, хотя планировал объявить об уходе позже – после завершения текущих проектов. До момента перехода он продолжит выполнять свои обязанности по изданию.

Репке известен как один из самых заметных военных аналитиков Европы. Он исследовал конфликты в Украине, Сирии и Ираке, а также специализировался на анализе открытых источников и расследованиях безопасности. Его оценки не раз вызывали широкий резонанс.

В частности, в конце 2025 г. он заявлял, что данные аналитического проекта DeepState могут существенно отставать от реальной ситуации на фронте.

Переход Репке из журналистики в оборонную отрасль уже называют одним из самых громких кадровых решений среди военных обозревателей Европы за последние годы – и сигналом того, как война меняет даже освещающих ее.

Читайте на портале "Комментарии" — ядерный сигнал Европе: Париж и Варшава готовят новый формат сдерживания.




Источник: https://x.com/JulianRoepcke/status/2046257455001215231
