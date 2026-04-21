З фронту новин на фронт війни: відомий німецький журналіст Рьопке різко змінює роль

Німецький журналіст і військовий оглядач Юліан Рьопке оголосив про завершення своєї кар’єри в медіа та перехід до оборонної індустрії. Він приєднається до німецько-української компанії, яка спеціалізується на виробництві безпілотників для потреб України. Про своє рішення Рьопке повідомив у соцмережі X, зазначивши, що залишить редакцію BILD вже цього року.

Юліан Рьопке. Фото: з відкритих джерел

За його словами, нове місце роботи – підприємство, що діє з 2023 року та входить до числа ключових постачальників дронів для української армії. Компанія займається розробкою технологій для Збройні сили України, однак через безпекові міркування не розкриває ані назви, ані структури.

Журналіст підкреслив, що вдячний редакції за понад 11 років співпраці, хоча планував оголосити про відхід пізніше – після завершення поточних проєктів. До моменту переходу він продовжить виконувати свої обов’язки у виданні.

Рьопке відомий як один із найпомітніших військових аналітиків Європи. Він досліджував конфлікти в Україні, Сирії та Іраку, а також спеціалізувався на аналізі відкритих джерел і безпекових розслідуваннях. Його оцінки неодноразово викликали широкий резонанс.

Зокрема, наприкінці 2025 року він заявляв, що дані аналітичного проєкту DeepState можуть суттєво відставати від реальної ситуації на фронті.

Перехід Рьопке з журналістики до оборонної галузі вже називають одним із найгучніших кадрових рішень серед військових оглядачів Європи за останні роки – і сигналом того, як війна змінює навіть тих, хто її висвітлює.

