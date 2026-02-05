logo

Санкции под подозрением: в Германии задержали депутата AfD за помощь союзнику Кремля
commentss НОВОСТИ Все новости

Санкции под подозрением: в Германии задержали депутата AfD за помощь союзнику Кремля

Пророссийского политика вывели из парламента сразу после лишения иммунитета

5 февраля 2026, 10:10
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Прокуратура немецкого города Лейпциг подозревает депутата парламента федеральной земли Саксония от партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Йорга Дорнау в сознательном нарушении санкционного режима Евросоюза. Речь идет об организации незаконного экспорта спецтехники в Беларусь, сообщает немецкий таблоид BILD.

Санкции под подозрением: в Германии задержали депутата AfD за помощь союзнику Кремля

Партия "Альтернатива для Германии". Фото: из открытых источников

По данным следствия, в августе 2022 года политик задействовал схему обхода европейского эмбарго, введенного против Минска. В документах в качестве конечного пункта назначения телескопического погрузчика был указан Казахстан, однако фактически техника была вывезена на территорию Беларуси. Такие действия, как считают прокуроры, нарушают немецкий Закон о торговле и платежах (Außenwirtschaftsgesetz).

Сразу после того, как ландтаг Саксонии проголосовал за лишение Дорнау депутатского иммунитета, полиция задержала его прямо в здании парламента. После этого правоохранительные органы провели серию обысков в служебных помещениях политика, его жилых домах и автомобилях в городе Рёта.

Сам Дорнау отказывается давать комментарии по поводу предъявленных обвинений. Его однопартийцы, в свою очередь, утверждают, что расследование носит "политически мотивированный характер" и направлено против AfD.

Расследование продолжается. В случае подтверждения вины депутату может грозить уголовная ответственность и серьезные санкции, включая запрет на занятие государственных должностей.

Читайте также на портале "Комментарии" — высшее руководство России публично подтвердило приверженность максималистским целям войны против Украины и фактически отвергло возможность мирного урегулирования без выполнения требований Кремля. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).




