Прокуратура німецького міста Лейпциг підозрює депутата парламенту федеральної землі Саксонія від партії Альтернатива для Німеччини (AfD) Йорга Дорнау у свідомому порушенні санкційного режиму Євросоюзу. Йдеться про організацію незаконного експорту спецтехніки до Білорусі, повідомляє німецький таблоїд BILD.

Партія Альтернатива для Німеччини. Фото: з відкритих джерел

За даними слідства, у серпні 2022 року політик задіяв схему обходу європейського ембарго, запровадженого проти Мінська. У документах як кінцевий пункт призначення телескопічного навантажувача було вказано Казахстан, проте фактично техніка була вивезена на територію Білорусі. Такі дії, як вважають прокурори, порушують німецький Закон про торгівлю та платежі (Außenwirtschaftsgesetz).

Відразу після того, як ландтаг Саксонії проголосував за позбавлення Дорнау депутатського імунітету, поліція затримала його у будівлі парламенту. Після цього правоохоронні органи провели серію обшуків у службових приміщеннях політика, його житлових будинках та автомобілях у місті Рета.

Сам Дорнау відмовляється давати коментарі щодо пред'явлених звинувачень. Його однопартійці, у свою чергу, стверджують, що розслідування має "політично вмотивований характер" і спрямоване проти AfD.

Розслідування продовжується. У разі підтвердження провини депутату може загрожувати кримінальна відповідальність та серйозні санкції, включаючи заборону на зайняття державних посад.

Читайте також на порталі "Коментарі" — вище керівництво Росії публічно підтвердило відданість максималістським цілям війни проти України та фактично відкинуло можливість мирного врегулювання без виконання вимог Кремля. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).



