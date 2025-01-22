Шольц анонсировал обсуждение с союзниками ключевого вопроса для Украины: о чем идет речь

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Кравцев Сергей
Даже после завершения войны для Украины нужно обеспечить безопасное будущее. Союзники в ближайшее время обсудят гарантии безопасности для Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью медиагруппе Funke рассказал канцлер Германии Олаф Шольц.
Олаф Шольц. Фото: из открытых источников
Канцлер Германии добавил, что дальше речь пойдет о гарантиях безопасности, а также о том, как Украине сохранить сильную армию, которую "мы вместе будем оснащать".
По словам Олафа Шольца, этот вопрос союзники обсудят в ближайшее время.
Читайте также на портале "Комментарии" — Олаф Шольц не ожидает сокращения помощи Украине со стороны Соединенных Штатов Америки на фоне прихода к власти 47 президента США Дональда Трампа, который 20 января официально вступил в должность. Об этом Шольц заявил на мероприятии Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Также издание "Комментарии" сообщало – после заключения соглашения о прекращении огня, для предотвращение нового нападения России, Украине потребуются европейские миротворцы. Их численность должна быть не менее 200 тысяч. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.
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