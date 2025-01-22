Шольц анонсировал обсуждение с союзниками ключевого вопроса для Украины: о чем идет речь

Даже после завершения войны для Украины нужно обеспечить безопасное будущее. Союзники в ближайшее время обсудят гарантии безопасности для Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью медиагруппе Funke рассказал канцлер Германии Олаф Шольц.

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

"Во-первых, было бы хорошо, если бы война в Украине закончилась. Но даже тогда мы все равно должны были бы обеспечить безопасное будущее Украины", — отметил Олаф Шольц.

Канцлер Германии добавил, что дальше речь пойдет о гарантиях безопасности, а также о том, как Украине сохранить сильную армию, которую "мы вместе будем оснащать".

По словам Олафа Шольца, этот вопрос союзники обсудят в ближайшее время.

"В ближайшее время мы обсудим это с нашими союзниками. Однако сейчас такие спекуляции запрещены. Ведь через головы украинского народа ничего не решается. И до мира нам еще далеко", — подчеркнул канцлер Германии.

Читайте также на портале "Комментарии" — Олаф Шольц не ожидает сокращения помощи Украине со стороны Соединенных Штатов Америки на фоне прихода к власти 47 президента США Дональда Трампа, который 20 января официально вступил в должность. Об этом Шольц заявил на мероприятии Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Также издание "Комментарии" сообщало – после заключения соглашения о прекращении огня, для предотвращение нового нападения России, Украине потребуются европейские миротворцы. Их численность должна быть не менее 200 тысяч. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.



