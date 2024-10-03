Шольц даже не прячется: зачем ему разговоры с Путиным

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Ткачик Олеся
Канцлер Германии Олаф Шольц готов поговорить по телефону с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. При этом якобы хочет провести разговор в ближайшее время. Как отметил в эфире "Эспрессо" политолог Олег Саакян, подготовка такого звонка может иметь два объяснения. Первое – звонок действительно планируется, а текущие действия направлены на прощупывание как внешней, так и внутренней реакции. Если реакция общественности будет достаточно спокойной, а внутренняя политическая ситуация в Германии позволит, Шольц может решиться на такой шаг.
Олаф Шольц
Эксперт также назвал возможные мотивы Шольца. Он отметил, что правительство Германии не опровергло информацию о возможном звонке, что свидетельствует о том, что такие мнения действительно могли обсуждаться. Однако поскольку официального запроса в Кремль еще не поступало, решение на тот момент не было окончательно принято.
Саакян предположил, что Шольц может стремиться ослабить монополию на общение с Путиным, которую имеют такие политические лидеры, как, например, глава правительства Венгрии Виктор Орбан.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Шольц хочет поговорить с Путиным, эту информацию подтвердили в его правительстве. Впрочем, в Кремле заявили, что еще не получали официального запроса на звонок.
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