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Шольц даже не прячется: зачем ему разговоры с Путиным

Шольц хочет стать посредником и ковертировать все это в свое политическое влияние

сегодня, 11:12
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Ткачик Олеся

Канцлер Германии Олаф Шольц готов поговорить по телефону с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. При этом якобы хочет провести разговор в ближайшее время. Как отметил в эфире "Эспрессо" политолог Олег Саакян, подготовка такого звонка может иметь два объяснения. Первое – звонок действительно планируется, а текущие действия направлены на прощупывание как внешней, так и внутренней реакции. Если реакция общественности будет достаточно спокойной, а внутренняя политическая ситуация в Германии позволит, Шольц может решиться на такой шаг.

Шольц даже не прячется: зачем ему разговоры с Путиным

Олаф Шольц

"И вторая гипотеза противоположна этому, что такой звонок действительно тоже готовился, но есть часть команды, которая его саботирует и выбросила информацию для того, чтобы специально сорвать этот звонок, потому что позиция возобновить контакт с Москвой раздражает и неприемлема для значительной части даже внутри самой. немецких властей, и в частности в окружении Шольца", — считает политолог.

Эксперт также назвал возможные мотивы Шольца. Он отметил, что правительство Германии не опровергло информацию о возможном звонке, что свидетельствует о том, что такие мнения действительно могли обсуждаться. Однако поскольку официального запроса в Кремль еще не поступало, решение на тот момент не было окончательно принято.

Саакян предположил, что Шольц может стремиться ослабить монополию на общение с Путиным, которую имеют такие политические лидеры, как, например, глава правительства Венгрии Виктор Орбан.

"И потом капитализировать это и выступать некоторыми посредниками и конвертировать это в свои политические влияния. Это очень токсичная позиция. Шольц может быть готов взять на себя эту токсичность и стать коммуникатором от крупных западных стран с Москвой для того, чтобы послушать, что ему скажет Путин и затем передать Макрону, Байдену, всем остальным. Мы должны осознавать, что каналы коммуникации все время существуют не на уровне первых лиц", — отметил Олег Саакян.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Шольц хочет поговорить с Путиным, эту информацию подтвердили в его правительстве. Впрочем, в Кремле заявили, что еще не получали официального запроса на звонок.




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Источник: https://espreso.tv/svit-mozhe-buti-dva-poyasnennya-politolog-saakyan-pro-mozhliviy-dzvinok-sholtsa-putinu
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