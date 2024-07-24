Шольц демонстрирует политику двойных стандартов, что хорошо для ФРГ, плохо для Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил поддержку размещению американских дальнобойных ракет на территории ФРГ. Об этом он заявил на традиционной летней пресс-конференции в Берлине, сообщает DW.

Олаф Шольц

В частности, Шольц отметил, что размещение таких ракет будет служить сдерживающим фактором и гарантией безопасности Германии. При этом он отверг опасения по поводу возможной эскалации отношений с Россией, подчеркнув, что контроль над вооружениями был тщательно разработан.

Кроме того, канцлер подчеркнул необходимость иметь дополнительные силы и средства сдерживания, в частности, крылатые ракеты и обычные дальнобойные вооружения, чтобы обеспечить безопасность страны. Он также отметил, что Германия не будет делать шагов, которые могут привести к прямому столкновению с Россией. Такое заявление он сделал в контексте предоставления разрешения Украине бить немецким оружием вглубь территорий РФ.

"Все наши решения решаются и принимаются так, чтобы не дошло до эскалации, чтобы война между Россией и Украиной не превратилась в войну между Россией и НАТО", — заявил Шольц в контексте того, какие типы оружия Германия передает Украине.

Он добавил, что Берлин не планирует менять свое решение по отказу в передаче Украине дальнобойных ракет и разрешения на удары немецким оружием по российской территории.

Канцлер объяснил частичное снятие запрета на использование определенной территории тем, что необходимо было реагировать на наступление российской армии на Харьковском направлении, чтобы не разрешить России использовать границу для атак на украинские города.

"Мы четко заявили: мы не будем обстреливать Россию нашими самолетами или ракетами, а также не посылать наших солдат в Украину", — подчеркнул Шольц.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что РФ истерически реагирует на размещение американского дальнобойного оружия в Германии и даже угрожает ударами по европейским столицам. Но, похоже, когда речь идет о защите собственной страны Шольца такие угрозы не пугают.



