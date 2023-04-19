Шольц эмоционально высказался из-за отказа Швейцарии по передаче оружия для Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал Швейцарию из-за нежелания страны позволить передачу швейцарских боеприпасов Силам обороны Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Süddeutsche Zeitung".

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

Канцлер Шольц обратил внимание, что говорил с президентом страны Аленом Берсе о вопросах поставках оружия и показал непонимание жесткой позиции Швейцарии.

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"Эта война в Европе призывает всех нас критически проанализировать наше представление о себе и иногда быть готовыми принимать неудобные, но правильные решения", – отметил Олаф Шольц.

Председатель комитета по иностранным делам в Бундестаге Михаэль Рот в комментарии Network Germany заявил, что Шольц был "очень разочарован".

"Любой, кто хочет быть нейтральным в такой преступной агрессивной войне, косвенно выгоден российскому агрессору", – отметил глава немецкого правительства.

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Также издание "Комментарии" сообщало – министерство иностранных дел Украины вызвало посла Украины в Республике Беларусь (РБ) для консультаций из-за встречи самопровозглашенного президента РБ Лукашенко с главарем "ДНР" Пушилиным. Почему Украина до сих пор сохраняет дипломатические отношения с Беларусью, ставшей, по сути, российским вассалом? Какими видите украино-белорусские отношения в обозримом будущем? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



