Шольц готов к разговору с Путиным: назвал условие

Канцлер Германии Олаф Шольц не исключил своих разговоров с главой Кремля Владимиром Путиным. Правда, это может произойти при определенном условии. Как передает портал "Комментарии", об этом немецкий лидер заявил в интервью "Tageszeitung".

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

Олаф Шольц заявил, что смысл говорить с Владимиром Путиным будет тогда, "когда придет время".

"В любом случае, если Россия поймет, что диктуемого мира не будет, и Путин поймет, что он должен прекратить свою кампанию и вывести войска (Ред. – из Украины)", — сказал канцлер Германии.

Канцлер напомнил, что разговаривал с Путиным по телефону в декабре 2022 года и не исключил подобных разговоров в будущем.

"Такие разговоры полезны, когда вы чувствуете, что вы можете изменить ситуацию. Сейчас русская война говорит против этого. У меня было несколько разговоров с Путиным в прошлом, которые иногда воспринимались критично. И я не исключаю дальнейших дискуссий в будущем. По инициативе украинского правительства есть дипломатические усилия на уровне советников по национальной безопасности, куда входят и страны глобального юга — это важно", — отметил он.

Олаф Шольц также повторил свой тезис о том, что Россия не должна выиграть эту войну и эта война не будет короткой.

"Нам еще долго придется поставлять оружие и боеприпасы в Украину", — констатировал Олаф Шольц.

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