Шольц готов к разговору с Путиным: назвал условие

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Кравцев Сергей
Канцлер Германии Олаф Шольц не исключил своих разговоров с главой Кремля Владимиром Путиным. Правда, это может произойти при определенном условии. Как передает портал "Комментарии", об этом немецкий лидер заявил в интервью "Tageszeitung".
Олаф Шольц. Фото: из открытых источников
Олаф Шольц заявил, что смысл говорить с Владимиром Путиным будет тогда, "когда придет время".
Канцлер напомнил, что разговаривал с Путиным по телефону в декабре 2022 года и не исключил подобных разговоров в будущем.
Олаф Шольц также повторил свой тезис о том, что Россия не должна выиграть эту войну и эта война не будет короткой.
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