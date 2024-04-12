Стало известно, какое заявление Шольц сделает в Китае по войне в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц во время своего визита в Китай выразит обеспокоенность по поводу поддержки Китаем России и избыточных мощностей китайского производства. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

СМИ, ссылаясь на заявления чиновников, отмечает, что Германия не стремится отделиться от китайской экономики, но снижение рисков крайне важно. Они также добавили, что между Германией и Китаем были контакты по вопросу Ирана, где Пекин имеет влияние.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что министр финансов США Джанет Йеллен завершила четыре дня переговоров в Китае предупреждением банкам и экспортерам страны: если вы поможете укрепить военный потенциал России, Вашингтон придет за вами.

"Я подчеркнула, что компании, в том числе в КНР, не должны оказывать материальную поддержку войне России, и что они столкнутся со значительными последствиями, если они это сделают", — говорится заявлении Йеллен, подготовленном для выступления для пресс-конференции в резиденции посла США в Пекине.

Отметим, лидер Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин, с которым на днях встречался глава российского МИД Сергей Лавров, завил о "поддержке российского народа, и пути, который он избрал". При этом США, ранее выразившие обеспокоенность китайскими вложениями в российскую оборонно-промышленную базу, признали, что не имеют доказательств прямой военной помощи России со стороны КНР. Как китайская игра вокруг российско-украинской войны может продолжаться дальше? Что может повлиять на решение Пекина усилить или ослабить поддержку Москве? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



