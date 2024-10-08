Шольц готовится к разговору с Байденом, Стармером и Макроном: как это касается Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц готовится принять лидеров США, Франции и Великобритании для переговоров по Украине. Встреча должна состояться в Берлине в ближайшую субботу. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил высокопоставленный представитель правительства Германии, пишет Bloomberg.

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

После переговоров Шольц, президент США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер отправятся на авиабазу США в Рамштайне для дополнительных переговоров с примерно 20 другими лидерами, включая президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министров Италии, Польши и Канады, сказал чиновник.

Отмечается, что ключевое внимание будет уделено отправке сигнала о том, что военная и финансовая поддержка правительства в Киеве будет продолжаться, а также изучению путей обеспечения справедливого и устойчивого мира для Украины, объяснил чиновник.

Также есть информация, что Берлин, как крупнейший поставщик военной помощи Украине после США, также, с большой вероятностью, объявит о дополнительном пакете материальных средств на встрече.

Читайте также на портале "Комментарии" — визит президента США Джо Байдена в Германию и участие в заседании группы "Рамштайн" должно подчеркнуть глубокую преданность и решительную поддержку трансатлантической безопасности и самообороны Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в ходе брифинга сделала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Также издание "Комментарии" сообщало – у Зеленского возмутились тем, что предлагает Украине Запад в войне с РФ.



