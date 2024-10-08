Решающий момент: Белый дом приоткрыл детали участия Байдена в "Рамштайне"

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Кравцев Сергей
Визит президента США Джо Байдена в Германию и участие в заседании группы "Рамштайн" должно подчеркнуть глубокую преданность и решительную поддержку трансатлантической безопасности и самообороны Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в ходе брифинга сделала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Джо Байден. Фото: из открытых источников
Спикер заявила, что визит Байдена станет мощным символом восстановления партнерства между США и Германией и сделает более тесным сотрудничество в решении самых насущных мировых проблем.
Она добавила, что важно продолжать диалог, "поскольку мы видим, что происходит в Украине, продолжаем видеть российскую агрессию".
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Также издание "Комментарии" сообщало – в ходе очередной встречи контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн", которая состоится при участии президента США Джо Байдена, будут обсуждаться шаги по приближению Украины к членству в НАТО. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на комментарии западного дипломата.
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