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Шольц критикует публичные объявления об отправке танков в Украину

Шольц призывает не соревноваться в публичном пространстве за предоставление военной техники для Украины.

сегодня, 16:09
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Автор:

Slava Kot

Немецкий канцлер Олаф Шольц во время выступления в нижней палате парламента Бундестага подверг критике публичные соревнования между некоторыми союзниками о поставках танков и другой военной техники. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters .

Шольц критикует публичные объявления об отправке танков в Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото из открытых источников

Великобритания несколько недель назад объявила, что отправит танки в Украину и призвала Германию принять подобное решение. Также Польша сообщала, что может отправить свои германские танки без согласия Бундестага.


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8 февраля канцлер Германии Олаф Шольц выступил перед нижней палатой парламента Бундестага, где подверг критике постоянные публичные соревнования некоторых стран по отправке оружия в Украину и сообщил, что такие действия вредят сплоченности союзников.

"Мы сохраняем и укрепляем эту сплоченность, сначала конфиденциально готовя решение – и только потом сообщая о них", — сказал Шольц, имея в виду совместное решение США и Германии передать свои танки Abrams и Leopard в Украину.

Далее, в выступлении Олаф Шольц подчеркнул, что мешает быть союзником отправлять военное оружие Украине

"Что вредит нашему единству, так это публичное соревнование друг друга по принципу: танки, подлодки, самолеты – кто просит больше?" – сказал немецкий канцлер.

Ранее портал "Комментарии" сообщал или получал Олаф Шольц угрозы от Путина , ведь Борис Джонсон рассказал, что российский президент угрожал ему и Британии.

Также "Комментарии" писали о канцлере Германии Олаф Шольц отреагировал на заявления Путина о немецких танках, которые вновь якобы угрожают Российской Федерации.



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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/germanys-scholz-criticizes-public-competition-send-arms-ukraine-2023-02-08/
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