Шольц критикует публичные объявления об отправке танков в Украину

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Slava Kot
Немецкий канцлер Олаф Шольц во время выступления в нижней палате парламента Бундестага подверг критике публичные соревнования между некоторыми союзниками о поставках танков и другой военной техники. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters .
Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото из открытых источников
Великобритания несколько недель назад объявила, что отправит танки в Украину и призвала Германию принять подобное решение. Также Польша сообщала, что может отправить свои германские танки без согласия Бундестага.
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8 февраля канцлер Германии Олаф Шольц выступил перед нижней палатой парламента Бундестага, где подверг критике постоянные публичные соревнования некоторых стран по отправке оружия в Украину и сообщил, что такие действия вредят сплоченности союзников.
Далее, в выступлении Олаф Шольц подчеркнул, что мешает быть союзником отправлять военное оружие Украине
Ранее портал "Комментарии" сообщал или получал Олаф Шольц угрозы от Путина , ведь Борис Джонсон рассказал, что российский президент угрожал ему и Британии.
Также "Комментарии" писали о канцлере Германии Олаф Шольц отреагировал на заявления Путина о немецких танках, которые вновь якобы угрожают Российской Федерации.
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