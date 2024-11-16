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Кравцев Сергей
Телефонный разговор российского диктатора Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца состоялся по инициативе немецкой стороны, и в этом его важность. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью российским пропагандистским СМИ сделал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Владимир Путин и Олаф Шольц. Фото: из открытых источников
Ранее Москва неоднократно подчеркивала, что Владимир Путин не отказывался от прямых разговоров с европейскими лидерами, но первым Кремль инициировать такие разговоры не будет, ждал все это время, пока кто-то из европейских лидеров сделает первый шаг.
Дмитрий Песков уточнил, что июньские мирные предложения Владимира Путина фигурировали в повестке дня разговора лидеров.
В свою очередь глава МИД России Сергей Ларов, говорят о разговоре Путина и Шольца отметил, что Кремль четко изложил оценки, ему добавить нечего.
Отметим, в МИД Украины уже заявили, что разговоры международных союзников с Владимиром Путиным "не несут никакой добавленной стоимости" для достижения справедливого мира.
В ведомстве подтвердили, что немецкая сторона сообщала, что намерена говорить с российским диктатором.
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