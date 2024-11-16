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В Кремле рассказали, в чем важность разговора Путина и Шольца

В Кремле не скрывают, что довольны тем, что разговор Путина и Шольца состоялся по инициативе Германии

сегодня, 08:40
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Кравцев Сергей

Телефонный разговор российского диктатора Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца состоялся по инициативе немецкой стороны, и в этом его важность. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью российским пропагандистским СМИ сделал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

В Кремле рассказали, в чем важность разговора Путина и Шольца

Владимир Путин и Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

Ранее Москва неоднократно подчеркивала, что Владимир Путин не отказывался от прямых разговоров с европейскими лидерами, но первым Кремль инициировать такие разговоры не будет, ждал все это время, пока кто-то из европейских лидеров сделает первый шаг.

Дмитрий Песков уточнил, что июньские мирные предложения Владимира Путина фигурировали в повестке дня разговора лидеров.

"Идут попытки сопоставить позиции, политическая воля в том, чтобы узнать все из первых рук, это вызывает удовлетворение", – добавил Дмитрий Песков.

В свою очередь глава МИД России Сергей Ларов, говорят о разговоре Путина и Шольца отметил, что Кремль четко изложил оценки, ему добавить нечего.

Отметим, в МИД Украины уже заявили, что разговоры международных союзников с Владимиром Путиным "не несут никакой добавленной стоимости" для достижения справедливого мира.

В ведомстве подтвердили, что немецкая сторона сообщала, что намерена говорить с российским диктатором.

"Даже, если канцлер ФРГ не высказывал в разговоре позиций, которые шли бы вразрез с позицией Украины, сами по себе разговоры с российским диктатором не несут никакой добавленной стоимости для достижения справедливого мира. Сейчас разговоры лишь дают Путину надежду на ослабление международной изоляции. Нужны конкретные конкретные действия, которые заставят его к миру, а не увещевания и попытки умиротворения, которые он расценивает как признак слабости и использует в своих целях. Конкретные действия известны — и это, прежде всего, вывод войск оккупанта с территории Украины", — заявили в МИД.




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Источник: https://t.me/rian_ru/269126
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