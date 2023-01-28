Шольц назвал причину, почему Германия поддерживает Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц выпустил видеообращение, в котором рассказал о политическом курсе Берлина по России и войне в Украине, и подчеркнул, что он учитывает не только необходимость поддержки Украины, но и соображения безопасности его страны, пишут "Комментарии".



Берлин боится, что война приблизится к его границам. Канцлер Германии Олаф Шольц

Приоритетом власти, по словам Шольца, остается безопасность Германии. "Наша цель ясна — Россия не должна расширить границы путем применения силы", — сказал он. Шольц добавил, что немцы хотят "мира в Европе и чтобы война не становилась ближе".

По словам канцлера, внешнеполитический курс Германии строится на трех принципах – гуманитарная, финансовая и военно-техническая поддержка Украины; предотвращение эскалации конфликта, перерастание его в войну между Россией и НАТО; тесная координация всех действий с союзниками и партнерами во главе с США.

Шольц заявил, что с начала нападения Российской Федерации на Украину правительство Германии принимает взвешенные решения, которые всегда согласовываются на международном уровне. Он напомнил, что "страшная, жестокая и бессмысленная война" в Украине была спровоцирована Владимиром Путиным.

Между тем, как сообщает Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, Олаф Шольц, которого критиковали за нерешительность передачи западных танков Украине, на самом деле сыграл ключевую роль в снятии неофициального табу на эти поставки на Западе.

По информации WSJ, именно Шольц, в частности, убедил в необходимости поставки американских танков президента США Джо Байдена, который сомневался в том, что это нужно делать.

Как писали "Комментарии", командование ВСУ фактически подготовилось к контрнаступлению и определилось с направлениями. Начать же активные боевые действия смогут, когда будут сформированы новые бригады и укреплены западными танками уже имеющиеся военные подразделения. План контрнаступления уже есть и все просчитано.

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