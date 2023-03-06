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Мирные переговоры: Шольц назвал условие для Путина

Канцлер Германии рассказал, какие условия должен выполнить российский диктатор, чтобы сесть за стол переговоров.

сегодня, 11:40
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Автор:

Slava Kot

Немецкий канцлер Олаф Шольц во время своего интервью в программе Fareed Zakaria GPS рассказал о войне в Украине и своей встрече с президентом США. Во время разговора немецкий политик известил об условии, которое необходимо выполнить президенту России Владимиру Путину для начала мирных переговоров. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на CNN.

Мирные переговоры: Шольц назвал условие для Путина

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото из открытых источников

Нет и мецкий лидер утверждает, что Путин может остановить войну, если выведет свои войска из Украины.


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"Необходимо, чтобы Путин понимал, что он не добьется успеха со своим нападением и империалистической агрессией, он должен вывести войска. Это основа для переговоров", — сказал Олаф Шольц.

Во время разговора с изданием CNN канцлер Германии отметил, что война начинает затягиваться и наносит значительный ущерб для Украины. Однако Олаф Шольц заверил, что западные страны не будут заставлять украинцев идти на компромиссы с Российской Федерацией.

"Без украинцев не будет решений", – утверждает немецкий политик.

Шольц говорит, что трудно прогнозировать будущую ситуацию, которая может сложиться в Украине. Вместе с тем канцлер говорит, что в любом случае Запад будет помогать Украине оружием, финансами и гуманитарной помощью.

Также Шольц упомянул о своей встрече с президентом США. Немецкий политик считает, что американский лидер осведомлен о ситуации и является одним из самых "квалифицированных президентов", которые могут противостоять современным проблемам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что произошла утечка секретных документов, раскрывающих планы Путина развалить НАТО.

Также "Комментарии" писали о том, что названа альтернатива членству Украины в НАТО



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Источник: https://edition.cnn.com/videos/world/2023/03/05/olaf-scholz-germany-ukraine-russia-putin-zakaria-gps-vpx.cnn
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