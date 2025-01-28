Время "Х" пришло: к чему Шольц призвал НАТО и ЕС

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Кравцев Сергей
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что НАТО и Европейский Союз должны увеличить оборонные расходы. Это связано с угрозой со стороны теневого флота РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Tagesschau".
Олаф Шольц. Фото: из открытых источников
Олаф Шольц рассказал, что европейские страны НАТО и Евросоюза должны продолжать увеличивать свои расходы на оборону.
Канцлер напомнил, что НАТО является гарантом общей безопасности и многие члены Альянса за последние годы значительно увеличили свои оборонные расходы. Шольц также отметил необходимость продолжать поддерживать Украину в ее оборонной кампании против России.
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Также издание "Комментарии" сообщало – даже после завершения войны для Украины нужно обеспечить безопасное будущее. Союзники в ближайшее время обсудят гарантии безопасности для Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью медиагруппе Funke рассказал канцлер Германии Олаф Шольц.
Ранее "Комментарии" писали — Трамп уже в Белом доме: Шольц намекнул, наступил ли теперь конец помощи Украине.
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