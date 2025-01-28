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Время "Х" пришло: к чему Шольц призвал НАТО и ЕС

Глава правительства ФРГ хочет, чтобы европейские страны НАТО и ЕС продолжили увеличивать свои расходы на оборону

сегодня, 12:12
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Кравцев Сергей

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что НАТО и Европейский Союз должны увеличить оборонные расходы. Это связано с угрозой со стороны теневого флота РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Tagesschau".

Время "Х" пришло: к чему Шольц призвал НАТО и ЕС

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

Олаф Шольц рассказал, что европейские страны НАТО и Евросоюза должны продолжать увеличивать свои расходы на оборону.

"Операция НАТО "Балтийский часовой" улучшит защиту Балтийского моря и критически важной инфраструктуры на морском дне", — сказал Олаф Шольц.

Канцлер напомнил, что НАТО является гарантом общей безопасности и многие члены Альянса за последние годы значительно увеличили свои оборонные расходы. Шольц также отметил необходимость продолжать поддерживать Украину в ее оборонной кампании против России.

"И мы согласны с тем, что нам нужно укреплять европейскую часть НАТО и в дальнейшем увеличивать расходы на оборону", — добавил глава немецкого правительства.

Читайте также на портале "Комментарии" — чуда не произошло: Шольц сделал заявление о мире в Украине.

Также издание "Комментарии" сообщало – даже после завершения войны для Украины нужно обеспечить безопасное будущее. Союзники в ближайшее время обсудят гарантии безопасности для Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью медиагруппе Funke рассказал канцлер Германии Олаф Шольц.                                                                                                                   

Ранее "Комментарии" писали — Трамп уже в Белом доме: Шольц намекнул, наступил ли теперь конец помощи Украине.




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Источник: https://www.tagesschau.de/newsticker/liveblog-ukraine-dienstag-422.html#Scholz-Muessen-Verteidigungsausgaben-erhoehen
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