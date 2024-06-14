Шольц о новом решении по Украине: исторический шаг и четкий сигнал Путину

Канцлер Германии Олаф Шольц убежден, что планы G7 предоставить Украине около 50 млрд долларов финансовой поддержки, привлекая замороженные российские активы, являются четким сигналом российскому диктатору Владимиру Путину. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

"Это очень четкое обязательство, которое должно вдохновить украинцев делать все необходимое для защиты своей независимости и суверенитета. И это также четкий сигнал российскому президенту, что он не может просто отсиживаться и надеяться, что фискальные проблемы в стране, которая поддерживает Украину, однажды позволят ему выиграть эту войну", – заявил немецкий канцлер.

Олаф Шольц вновь подчеркнул, что Владтмир Путин ошибся, когда считал, что международная поддержка Украины со временем уменьшится и Россия сможет добиться своего, оккупировав всю Украину.

"Это очень исторический шаг, который мы делаем сегодня", − подчеркнул глава немецкого правительства.

Стоит отметить, ранее премьер-министр Италии Джорджия Мелони подтвердила достижение лидерами "Группы семи" политического соглашения о предоставлении Украине около 50 миллиардов долларов финансовой поддержки за счет замороженных российских активов. Об этом она сказала на пресс-конференции по итогам заседания лидеров G7 в итальянской Апулии.

Мелони заявила, что "Группа семи" достигла "политической договоренности о предоставлении дополнительной финансовой поддержки Украине в размере около 50 миллиардов долларов до конца года через кредитный механизм, для погашения которого могут быть использованы сверхприбыли от российских активов, обездвиженные в наших юрисдикциях".

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