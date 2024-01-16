Шольц обратился с требованием к Брюсселю: как это связано с поставками оружия в Украину

Брюссель проводит проверку того, сколько вооружений страны-члены ЕС предоставили Украине после полномасштабного вторжения России. Аудит пройдет после заявлений о том, что некоторые страны не отправили столько оружия, сколько могли. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Financial Times".

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

Дипломатическая служба ЕС, Служба внешних действий (EEAS), проводит проверку поставок оружия государствами-членами после полномасштабного вторжения России, сообщили FT три дипломата ЕС, проинформированные о планах. EEAS намерена представить свои выводы столицам стран перед саммитом лидеров ЕС 1 февраля.

По словам одного из дипломатов, аудит будет опираться на материалы, представленные государствами-членами в ответ на запросы EEAS, которые уже встретили сопротивление со стороны некоторых стран, не желающих предоставлять полные данные.

Решение о проведении проверки последовало за требованием канцлера Германии Олафа Шольца на прошлой неделе подсчитать и сравнить военные поставки стран Киеву. "Поставки оружия для Украины, запланированные на данный момент большинством стран-членов ЕС, слишком малы", — сказал он.

"Нам нужен обзор того, какой конкретный вклад внесут наши европейские партнеры в поддержку Украины в этом году", — заявил Шольц.

Его комментарии перекликались с частными замечаниями официальных лиц других стран ЕС по поводу масштабов военных поставок, обещанных другими государствами-членами.

Согласно исследованию Кильского института мировой экономики, Германия взяла на себя самые большие обязательства ЕС по поставке оружия с точки зрения стоимости. Ее обязательства, составляющие более 17 млрд евро до 31 октября прошлого года, примерно в пять раз превышают стоимость обязательств Дании, следующего по величине донора.

Хотя высказывания Шольца были истолкованы как упрек другим крупным государствам ЕС, таким как Франция и Италия, чьи военные обязательства гораздо меньше, его публичный призыв к большей прозрачности был в частном порядке поддержан высокопоставленными чиновниками в Брюсселе, которые считают, что некоторые государства могли бы предоставить Киеву больше оружия в критический момент конфликта.

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