Шольц оскандалился шуткой об украинцах. Его жестко раскритиковали

В ходе встречи с жителями города Люнебург канцлер Германии Олаф Шольц попал в громкий скандал. В частности, один из жителей города спросил канцлера о том, почему официальный Берлин никак не может принять решение о передаче Киеву дальнобойных ракет Taurus .

Олаф Шольц

Как отмечает издание, Шольц решил отшутиться, но сделал это очень неудачно. В частности, он подчеркнул, что есть такое оружие, которое Германия может поставить только при условии, если сохранен контроль за всем происходящим с ним.

"И здесь нельзя вести дебаты, словно между друзьями: "Ты что, мне не доверяешь?" Конечно, я доверяю моему другу. Но я бы не стал давать каждому все оружие",

– заявил немецкий канцлер и сразу после этого рассмеялся.

Журналист издания Bild Юлиан Левенич назвал поведение Шольца максимально неприемлемым. По его словам, канцлера развеселила собственная шутка по отношению к украинцам, при том, что сами украинцы каждый день умирают от российских ракет и продолжают надеяться на то, что смогут получить от Германии дальнобойные ракеты, чтобы перерезать пути поставки российского оружия.

"Эффект от этого выступления: канцлер снова "разносит" украинцев. Хотя видит в них друзей. Но, очевидно, не доверяет им настолько, чтобы поставить нужное им оружие",

– заявил немецкий журналист.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что немецкий канцлер Олаф Шольц под разными предлогами отказывается от поставок в Украину дальнобойных ракет "Таурус". Его позицию по этому поводу даже не изменило решение Соединенных Штатов предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS .