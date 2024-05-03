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Шольц оскандалился шуткой об украинцах. Его жестко раскритиковали

Канцлер Германии Олаф Шольц попал в скандал, когда позволил себе неприемлемую шутку в адрес украинцев, отметило издание Bild. Речь идет о его комментарии относительно предоставления Украине ракет Taurus

3 мая 2024, 15:59
Автор:
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Ткачик Олеся
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В ходе встречи с жителями города Люнебург канцлер Германии Олаф Шольц попал в громкий скандал. В частности, один из жителей города спросил канцлера о том, почему официальный Берлин никак не может принять решение о передаче Киеву дальнобойных ракет Taurus .

Шольц оскандалился шуткой об украинцах. Его жестко раскритиковали

Олаф Шольц

Как отмечает издание, Шольц решил отшутиться, но сделал это очень неудачно. В частности, он подчеркнул, что есть такое оружие, которое Германия может поставить только при условии, если сохранен контроль за всем происходящим с ним.

"И здесь нельзя вести дебаты, словно между друзьями: "Ты что, мне не доверяешь?" Конечно, я доверяю моему другу. Но я бы не стал давать каждому все оружие",
– заявил немецкий канцлер и сразу после этого рассмеялся.

Журналист издания Bild Юлиан Левенич назвал поведение Шольца максимально неприемлемым. По его словам, канцлера развеселила собственная шутка по отношению к украинцам, при том, что сами украинцы каждый день умирают от российских ракет и продолжают надеяться на то, что смогут получить от Германии дальнобойные ракеты, чтобы перерезать пути поставки российского оружия.

"Эффект от этого выступления: канцлер снова "разносит" украинцев. Хотя видит в них друзей. Но, очевидно, не доверяет им настолько, чтобы поставить нужное им оружие",
– заявил немецкий журналист.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что немецкий канцлер Олаф Шольц под разными предлогами отказывается от поставок в Украину дальнобойных ракет "Таурус". Его позицию по этому поводу даже не изменило решение Соединенных Штатов предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS .




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Источник: https://t.me/BILD_Russian/16172
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Обсуждения

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Ігор

3 мая 2024, 15:15

Досвідчений політик мав би знати що не можна жартувати над закомплексованими losers. Вони і так на всіх ображені і позбавлені піклування юдейського Бога.


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