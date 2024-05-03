Шольц оскандалился шуткой об украинцах. Его жестко раскритиковали

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Ткачик Олеся
В ходе встречи с жителями города Люнебург канцлер Германии Олаф Шольц попал в громкий скандал. В частности, один из жителей города спросил канцлера о том, почему официальный Берлин никак не может принять решение о передаче Киеву дальнобойных ракет Taurus .
Олаф Шольц
Как отмечает издание, Шольц решил отшутиться, но сделал это очень неудачно. В частности, он подчеркнул, что есть такое оружие, которое Германия может поставить только при условии, если сохранен контроль за всем происходящим с ним.
Журналист издания Bild Юлиан Левенич назвал поведение Шольца максимально неприемлемым. По его словам, канцлера развеселила собственная шутка по отношению к украинцам, при том, что сами украинцы каждый день умирают от российских ракет и продолжают надеяться на то, что смогут получить от Германии дальнобойные ракеты, чтобы перерезать пути поставки российского оружия.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что немецкий канцлер Олаф Шольц под разными предлогами отказывается от поставок в Украину дальнобойных ракет "Таурус". Его позицию по этому поводу даже не изменило решение Соединенных Штатов предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS .
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Ігор
3 мая 2024, 15:15
Досвідчений політик мав би знати що не можна жартувати над закомплексованими losers. Вони і так на всіх ображені і позбавлені піклування юдейського Бога.