Стало известно, почему Шольц до сих пор упирается в вопросе предоставления ракет Taurus Украине

Как отметила Анна Розе, Шольц продолжает бояться, что Украина может поразить немецкими ракетами какие-то цели на территории России. Конечно, говорит она, Taurus не долетят до Москвы, поскольку их радиус действия 500 километров, однако, ими можно поразить какие-то важные цели на территории страны-агрессора.

Олаф Шольц

Кроме того, отмечает журналист, Шольц не хочет отправлять в Украину немецких военных, которые должны научить украинских военных пользоваться дальнобойными ракетами и правильно наводить цели. По мнению канцлера, подобный шаг означал бы, что Германия стала прямым участником войны.

Также, добавляет Розе, дело в том, что ракеты Taurus непосредственно управляются из Германии, то есть там на серверах находится необходимое программное обеспечение. По ее словам, есть опасения, что, открыв доступ к этим серверам, Берлин может уменьшить свою безопасность из-за того, что враг получит возможность, например, попасть на эти серверы и получить определенную секретную информацию.

Еще одной причиной отказа Шольца Украине в вопросе предоставления ракет является позиция самих немцев. Они не поддерживают идею предоставления Taurus Киеву, поскольку, вероятно, тоже боятся того, что Германия будет вовлечена в войну с Россией.

Кроме того, подчеркивает Розе, в Германии есть 600 таких дальнобойных ракет, однако только 150 из них боеспособны. Именно поэтому Бундесвер не хочет давать Украине ракеты, чтобы не оказаться безоружным. Чтобы все же предоставить Киеву ракеты, нужно сначала провести модернизацию остальных 450 ракет, что требует времени и денег.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что даже несмотря на то, что Украина получит ATACMS от США, канцлер Германии Олаф Шольц и дальше отказывается передать Киеву ракеты Taurus .