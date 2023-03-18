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Шольц отреагировал на решение суда в Гааге выдать ордер на арест Путина

Реагируя на решение суда в Гааге выдать ордер на арест Путина, Шольц отметил, что никто не может быть выше закона

сегодня, 14:40
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Автор:

Кравцев Сергей

Канцлер Германии Олаф Шольц считает правильным и позитивным решение суда в Гааге выдать ордер на арест российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "The Guardian".

Шольц отреагировал на решение суда в Гааге выдать ордер на арест Путина

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

Канцлер Германии Олаф Шольц приветствовал решение Международного уголовного суда в Гааге выдать ордер на арест президента России Владимира Путина. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "The Guardian".


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Олаф Шольц заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой в Токио, что это показывает, что "никто не выше закона".                                          

"Международный уголовный суд – правильный институт для расследования военных преступлений... Дело в том, что никто не стоит выше закона, и это то, что становится ясно прямо сейчас", — заявил Олаф Шольц.

Стоит отметить 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина. Наряду с омбудсменом страны-агрессора по правам ребенка Марией Львовой-Беловой он подозревается в незаконной депортации детей с территории Украины. По словам украинского президента Владимира Зеленского, это историческое решение, с которого начнется историческая ответственность. Президент США Джо Байден уверен, что российский президент "явно совершил военные преступления". Ну, а у российских политиков, чиновников и пропагандистов по этому поводу – предсказуемая истерика. О чем говорит реакция Запада и РФ? Что теперь делать Китаю, крепящему связи с Россией? К каким последствиям всё это может привести? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2023/mar/18/russia-ukraine-war-live-xxxxx#top-of-blog
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