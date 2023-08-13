Шольц ответил, почему медлит с решением о ракетах Taurus для ВСУ

Немецкий канцлер Олаф Шольц ответил, почему так долго медлит с решением по поставкам немецких крылатых ракет Taurus для Украины. Об этом сообщает Tagesschau.

"Мы всегда будем очень тщательно проверять каждое работающее решение, что имеет смысл, каким может быть наш вклад", — заявил Шольц.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Он заявил, что это касается и поставки ракет Taurus.

Также Шольц подтвердил информацию о том, что рассматривается вариант об ограничении дальности полета этих ракет.

Но Шольц заявил, что не хочет, чтобы его торопили с этим вопросом.

Он отметил, что большинство немцев поддерживают позицию, что не по каждому требованию о поставках сразу дается ответ "да". Кроме того, он отверг обвинения в нерешительности.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, почему Шольц и Байден против поставок дальнобойных ракет Украине. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Германию и США предоставить дальнобойные ракеты Taurus и ATACMS, уверяя, что их будут использовать исключительно в пределах Украины. Однако, что США, Германия пока разводят руками и явно не спешат передавать столь нужное ВСУ вооружение. Более того – в очередной раз смещаются (похоже, на будущий год) сроки поставки Украине истребителей F-16. Президент Польши Анджей Дуда призывает американских политиков помочь Украине быстрее остановить российскую агрессию, иначе более высокую цену (жизнь своих солдат) придется платить уже всем странам НАТО.

Экс-дипломат, политический эксперт, заместитель командира роты добровольческого формирования Бориспольского местного территориального общества №1 Вадим Трюхан размышляет, что в ФРГ партия "За будущее Германии", которую многие обозреватели считают де-факто правопреемницей социал-националистической партии Гитлера, впервые поднялась на жесткое третье место. А в США, согласно последним социологическим опросам, радикальный республиканец Дональд Трамп имеет наибольшую поддержку избирателей.