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Лиля Воробьева
Немецкий канцлер Олаф Шольц ответил, почему так долго медлит с решением по поставкам немецких крылатых ракет Taurus для Украины. Об этом сообщает Tagesschau.
Олаф Шольц (фото из открытых источников)
"Мы всегда будем очень тщательно проверять каждое работающее решение, что имеет смысл, каким может быть наш вклад", — заявил Шольц.
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Он заявил, что это касается и поставки ракет Taurus.
Также Шольц подтвердил информацию о том, что рассматривается вариант об ограничении дальности полета этих ракет.
Но Шольц заявил, что не хочет, чтобы его торопили с этим вопросом.
Он отметил, что большинство немцев поддерживают позицию, что не по каждому требованию о поставках сразу дается ответ "да". Кроме того, он отверг обвинения в нерешительности.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, почему Шольц и Байден против поставок дальнобойных ракет Украине. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Германию и США предоставить дальнобойные ракеты Taurus и ATACMS, уверяя, что их будут использовать исключительно в пределах Украины. Однако, что США, Германия пока разводят руками и явно не спешат передавать столь нужное ВСУ вооружение. Более того – в очередной раз смещаются (похоже, на будущий год) сроки поставки Украине истребителей F-16. Президент Польши Анджей Дуда призывает американских политиков помочь Украине быстрее остановить российскую агрессию, иначе более высокую цену (жизнь своих солдат) придется платить уже всем странам НАТО.
Экс-дипломат, политический эксперт, заместитель командира роты добровольческого формирования Бориспольского местного территориального общества №1 Вадим Трюхан размышляет, что в ФРГ партия "За будущее Германии", которую многие обозреватели считают де-факто правопреемницей социал-националистической партии Гитлера, впервые поднялась на жесткое третье место. А в США, согласно последним социологическим опросам, радикальный республиканец Дональд Трамп имеет наибольшую поддержку избирателей.
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