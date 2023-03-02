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Шольц пообещал Украине послевоенные гарантии безопасности от союзников: о чем идет речь

Шольц скептически оценил шансы на урегулирование войны путем переговоров

сегодня, 18:47
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Автор:

Лиля Воробьева

Немецкое правительство поможет Украине достичь мира. Сейчас страна вместе с другими союзниками обсуждает послевоенные гарантии безопасности для Украины. Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает Stern .

Шольц пообещал Украине послевоенные гарантии безопасности от союзников: о чем идет речь

Олаф Шольц (фото из открытых источников)

"Именно поэтому мы также ведем переговоры с Киевом и другими партнерами о предстоящих гарантиях безопасности для Украины. Однако такие гарантии безопасности обязательно предполагают, что Украина успешно защитит себя в этой войне", – заявил он.


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Немецкий канцлер скептически оценил шансы на скорейшее урегулирование войны во время переговоров. Он заявил, что открытым остается вопрос о том, готов ли российский президент Путин вести переговоры о возвращении к принципам мирного порядка и справедливого мира.

"На данный момент ничто не указывает на это. Скорее, Путин прибегает к угрожающим жестам, таким как недавняя приостановка договора об СНВ с США. Путин угрожает существованию Украины, а значит, и основам европейского миропорядка. С пистолетом у виска не может быть никаких переговоров — разве что о собственном порабощении", — подчеркнул Шольц.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Шольц сделал твердое заявление об империализме Путина. Немецкий канцлер Олаф Шольц выступил в Бундестаге 2 марта с речью, в которой раскритиковал российского диктатора Владимира Путина. Во время выступления Олаф Шольц обратился к Путину с просьбой вывести российские войска с территорий Украины. Во время выступления в Берлине канцлер Германии заверил, что его страна будет "поддерживать Украину столько, сколько это необходимо". Выступая, Шольц обратился к немцам, которые критикуют поставки оружия Украине.



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