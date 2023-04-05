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Шольц попадает в центр скандала из-за серьезного мошенничества

После Пасхи парламентский следственный комитет Бундестага начнет расследование причастности канцлера Олафа Шольца к налоговому скандалу.

сегодня, 14:25
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Автор:

Slava Kot

После Пасхи Олаф Шольц предстанет перед парламентским следственным комитетом Бундестага. Политические последствия могут быть для него очень серьезными. Его обвиняют в вероятной причастности к масштабному налоговому скандалу. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Politico.

Шольц попадает в центр скандала из-за серьезного мошенничества

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото из открытых источников

Правоцентристская оппозиция Германии планирует начать парламентское расследование против Олафа Шольца. Немецкого канцлера подозревают причастным к скандалу, связанному с уклонением от уплаты налогов.


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Судебное следствие началось пять лет назад, тогда Шольц находился в кресле мэра Гамбурга. Обвинения в сторону Шольца связаны с делом известным как Cum Ex. Немецкая казна была обманута на 30 млрд евро, поскольку некоторые банки, компании и некоторые лица требовали возместить налоги за расходы, которые на самом деле они не подвергались.

Скандал с причастностью Шольца поднимался перед выборами в Германии в 2021 году, однако не повлиял на общий результат, поскольку вину немецкого политика не удалось установить. Теперь появились новые подробности по делу, которые ставят под сомнение предварительную защиту Олафа Шольца.

"Мы обратимся в парламентский комитет по расследованию налогового дела Шольца-Варбурга в немецком Бундестаге в первую парламентскую неделю после Пасхальных каникул", – заявил во вторник заместитель председателя парламентской группы от ХДС Матиас Миддельберг.

Причастность Шольца к скандалу Cum Ex начали подозревать из-за его связей с одним из банков Гамбурга. Находясь в должности мэра города, Шольц трижды приватно встречался с владельцем банка MM Warburg&Co, который находился под расследованием налоговой службы Гамбурга. После решения суда этот банк вернул 47 млн. евро, которые суд считает незаконно заработанными.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Высший антикоррупционный суд Украины объявил в розыск депутата в подозрении на сумму 88 млн. гривен.

Также "Комментарии" писал, что предприниматели назвали основные проблемы для бизнеса в Украине во время войны. Коррупция занимает последние позиции.



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Источник: https://www.politico.eu/article/germany-chancellor-olaf-scholz-parliament-investigation-tax-fraud-scandal-hamburg-cum-ex/
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