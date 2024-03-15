Шольц после встречи с Макроном сделал заявление по Украине

15 марта в Берлине состоялась встреча "Веймарского треугольника" с участием канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Польши Дональда Туска. Отмечалось, что встреча лидеров должна была уладить противоречия, существующие между их странами, а также продемонстрировать миру единство, особенно на фоне разногласий, которые в последнее время возникают между Германией и Францией.

Олаф Шольц

После встречи лидеров Олаф Шольц на пресс-конференции заявил, что союзниками будет закуплено для Украины еще больше военной техники и оборудования "с немедленным эффектом и на всем мировом рынке". При этом канцлер подразумевал, что подобные закупки будут сделаны за пределами Европейского Союза.

Также канцлер Германии анонсировал расширение производства военной техники, в том числе "в сотрудничестве с партнерами в Украине". Кроме того, по его словам, будет создана "новая коалиция возможностей" в рамках формата "Рамштайн" для предоставления дальнобойной ракетной артиллерии.

Немецкий канцлер напомнил также о решениях на уровне Европейского Союза об увеличении финансирования Европейского фонда мира на 5 млрд евро для поддержки Украины. Однако известно, что за половину стоимости этих взносов будут засчитывать и прямую военную поддержку.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что между Францией и Германией возникло напряжение на фоне поддержки Украины. В частности, официальный Париж критиковал позицию Олафа Шольца по поводу отказа предоставить Украине дальнобойные ракеты "Таурус". Во Франции даже обвинили своего партнера в "трусости". Впрочем, в Германии упрекнули Францию в том, что она занимается просто популизмом, ведь ее помощь Украине в разы меньше, чем помощь Германии.