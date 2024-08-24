Шольц позвонил Зеленскому: о чем говорили

Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским.

Шольц и Зеленский поговорили по телефону. Фото из открытых источников

Как сообщает германское правительство, канцлер Германии и президент Украины говорили о военной и гуманитарной ситуации в Украине. Олаф Шольц подтвердил постоянную и твердую солидарность с Украиной перед лицом российской агрессии.

Отмечается, что Владимир Зеленский поблагодарил федеральное правительство за постоянную военную поддержку, в частности, в сфере противовоздушной обороны.

Лидеры Германии и Украины согласились с важностью процесса Швейцарского саммита мира и обсудили его продолжение, включая включение в процесс Глобального юга.

Немецкий канцлер и президент Украины договорились сохранять тесный контакт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что рейтинг одобрения и доверия к Владимиру Путину в России рекордно обрушился из-за Курской операции ВСУ, свидетельствуют результаты опроса госслужбы ВЦИОМ. Отмечается, что столь сильное недельное падение соцслужба не фиксировала за все время российского вторжения в Украину. Результаты опроса показали, что рейтинг одобрения действий российского диктатора с 12 по 18 августа упал на 3,5% по сравнению с предыдущей неделей и достиг 73,6%. Уровень доверия к Владимиру Путину за этот же период снизился на 2,6% — до 78,2%.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что США не предоставляют Украине разрешения на удары американским оружием вглубь российской территории, так как в будущем надеются перезагрузить отношения с РФ. Как пишет Politico со ссылкой на источники, Белый дом и Пентагон утверждают, что у Украины и без этого есть возможности для победы над Россией. Один из представителей Белого дома рассказал изданию, что использование Storm Shadow или ATACMS по России может оказаться не столь эффективным, как рекламируется. К тому же, в ВСУ ограничен запас таких ракет, а имеющиеся могут не достичь критически важных российских целей, которые уже выведены из зоны их досягаемости.