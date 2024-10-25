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Шольц предлагает нового посредника в политическом урегулировании войны в Украине

Германия приветствует готовность Индии «использовать крепкие связи со всеми сторонами, чтобы внести вклад в политическое разрешение конфликта», заявил Шольц.

сегодня, 19:10
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Лиля Воробьева

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил поддержку политическому разрешению войны между Россией и Украиной, а также предложил роль посредника для Индии. Как сообщает Deutsche Welle, Шольц отметил, что агрессия России против Украины имеет глобальные последствия и затрагивает такие страны как Германия и Индия, поэтому игнорировать этот конфликт невозможно.

Шольц предлагает нового посредника в политическом урегулировании войны в Украине

Олаф Шольц (фото из открытых источников)

"Агрессивная война России против Украины затрагивает Германию и Индию со всех сторон. Никто не может закрывать глаза на этот конфликт. Поэтому я настоятельно высказываюсь за то, чтобы Индия выступала за долговременный и справедливый мир", – заявил Шольц.

Шольц заявил, что Германия поддерживает усилия Индии по содействию продолжительному и справедливому миру, благодаря тесным связям, которые эта страна имеет с обеими сторонами конфликта. Канцлер также подчеркнул важность соблюдения территориальной целостности Украины, подчеркивая, что суверенитет и независимость Украины должны оставаться незыблемыми. По его словам, война, которая унесла много жизней и длится слишком долго, должна быть завершена.

"Эта война, которая бурлит уже так долго и уносит так много жертв, должна наконец закончиться. Цельность и суверенитет Украины должны быть сохранены. За это мы и выступаем", – подчеркнул Шольц.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Шольц прокомментировал присутствие северокорейских войск в России. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что возможное участие северокорейских войск в войне России против Украины нельзя недооценивать, выразив обеспокоенность сообщениями о присутствии северокорейских военных в России. Как сообщает n-tv, Шольц подчеркнул, что это лишь усиливает напряжение, а также указывает на затруднение российского президента Владимира Путина.



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Источник: https://www.dw.com/ru/solc-za-posrednicestvo-indii-v-uregulirovanii-po-ukraine/a-70599657
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