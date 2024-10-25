logo

BTC/USD

67447.76

ETH/USD

2514.95

LTC/USD

71.83

USD/UAH

41.50

EUR/UAH

45.15

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Германия Шольц прокомментировал присутствие северокорейских войск в России
commentss НОВОСТИ Все новости

Шольц прокомментировал присутствие северокорейских войск в России

По словам Шольца, наличие войск КНДР демонстрирует то, что Путин «находится в затруднительном положении»

сегодня, 17:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что возможное участие северокорейских войск в войне России против Украины нельзя недооценивать, выразив обеспокоенность сообщениями о присутствии северокорейских военных в России. Как сообщает n-tv, Шольц подчеркнул, что это лишь усиливает напряжение, а также указывает на затруднение российского президента Владимира Путина.

Шольц прокомментировал присутствие северокорейских войск в России

Олаф Шольц (фото из открытых источников)

Канцлер добавил, что сейчас важно обсудить с Украиной, как можно добиться "справедливого и честного мира", отметив, что международная поддержка Украины остается необходимой в условиях новых вызовов на поле боя.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что   Шольц первым решился сказать неловкую правду. "План победы" разбился о строгую реальность, Европа готова давать деньги для того, чтобы держать Украину на плаву, но воевать за Украину они не собираются, отметил военный, аналитик проекта "Левиафан" Николай Мельник.

Впрочем, по его словам, остается открытым вопрос поощрения граждан "коллективного мероприятия" участвовать в войне против России. Но, говорит Мельник, для этого нужно три вещи, среди которых качественная мобилизация в Украине, профессиональное обучение и адекватная работа военных атташе.

Также "Комментарии" писали о том, как НАТО может ответить на отправку солдат КНДР на войну против Украины. Есть сразу несколько способов, которые может использовать Североатлантический альянс, чтобы ответить на отправку северокорейских солдат в Россию. Один из них – существенное усиление поддержки Украины.
Авторы материала пишут, что южнокорейская разведка выяснила, что Северная Корея в скором времени отправит вторую партию своих солдат в Россию. Документ с таким содержанием уже был направлен союзникам Сеула.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости