Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что возможное участие северокорейских войск в войне России против Украины нельзя недооценивать, выразив обеспокоенность сообщениями о присутствии северокорейских военных в России. Как сообщает n-tv, Шольц подчеркнул, что это лишь усиливает напряжение, а также указывает на затруднение российского президента Владимира Путина.

Олаф Шольц (фото из открытых источников)

Канцлер добавил, что сейчас важно обсудить с Украиной, как можно добиться "справедливого и честного мира", отметив, что международная поддержка Украины остается необходимой в условиях новых вызовов на поле боя.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Шольц первым решился сказать неловкую правду. "План победы" разбился о строгую реальность, Европа готова давать деньги для того, чтобы держать Украину на плаву, но воевать за Украину они не собираются, отметил военный, аналитик проекта "Левиафан" Николай Мельник.

Впрочем, по его словам, остается открытым вопрос поощрения граждан "коллективного мероприятия" участвовать в войне против России. Но, говорит Мельник, для этого нужно три вещи, среди которых качественная мобилизация в Украине, профессиональное обучение и адекватная работа военных атташе.

Также "Комментарии" писали о том, как НАТО может ответить на отправку солдат КНДР на войну против Украины. Есть сразу несколько способов, которые может использовать Североатлантический альянс, чтобы ответить на отправку северокорейских солдат в Россию. Один из них – существенное усиление поддержки Украины.

Авторы материала пишут, что южнокорейская разведка выяснила, что Северная Корея в скором времени отправит вторую партию своих солдат в Россию. Документ с таким содержанием уже был направлен союзникам Сеула.

