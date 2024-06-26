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Шольц рассказал Бундестагу, стоит ли верить мирным предложениям Путина

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что верить мирным предложениям Путина не стоит, пишет Укринформ

26 июня 2024, 16:08
Автор:
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Ткачик Олеся
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Путь к миру в Украине будет трудным и длительным, но кремлевский диктатор Владимир Путин не сможет достичь своих целей, заявил канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в Бундестаге. При этом он подчеркнул, что Путин не сможет победить Украину в поле боя.

Шольц рассказал Бундестагу, стоит ли верить мирным предложениям Путина

Олаф Шольц

Кроме того, Шольц прокомментировал последние "мирные предложения" российского президента, которые предусматривают, в частности, то, что Украина должна отдать свои территории, "демилитаризацию" и предотвращение защиты от будущих агрессий. Он отметил, что такие предложения не могут принести постоянный мир в Европу, и верующий в это "наверное, смотрел очень много Russia Today".

Канцлер подчеркнул, что Россия не стремится к миру, тогда как Украина хочет справедливого мира без страха перед новой агрессией. Для этого существует мирный план Украины и саммит мира в Швейцарии. При этом Шольц считает правильным проведение саммита в Швейцарии. По словам канцлера, на конференции обсуждались гуманитарные вопросы, что способствовало достижению международного консенсуса. Шольц убежден, что подобные меры могут сблизить позиции сторон.

Кроме того, канцлер приветствовал начало переговоров Украины с ЕС по членству и упомянул конференцию в Берлине, где было достигнуто много конкретных договоренностей, а немецкий бизнес выразил готовность инвестировать в Украину. Это, по словам Шольца, является важным знаком. Он также высоко оценил саммит G7 в Италии, где были достигнуты договоренности о выделении 50 млрд долларов для Украины.

В то же время, Шольц повторил, что в вопросе военной помощи Украине Германия и НАТО не станут стороной конфликта и будут действовать в тесной кооперации.

"Из-за того, что мы делаем для Украины, НАТО не станет стороной конфликта, мы не переходим предел", — подчеркнул глава правительства ФРГ.

Относительно юбилейного саммита НАТО он отметил, что трансатлантическая безопасность продолжит иметь центральное значение, "и тогда, когда мы думаем о перспективах безопасности Украины".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что для Украины будут строить "город в НАТО".




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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3879070-u-mirni-propozicii-putina-virat-ti-hto-peredivivsa-russia-today-solc.html
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