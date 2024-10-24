Семь стран против приглашения Украины в НАТО: у Зеленского отреагировали

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Кравцев Сергей
В Офисе президента Украины назвали неправдивой информацию о том, что якобы семь стран против приглашения Украины в Организацию Североатлантического договора (НАТО). Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью УНИАН рассказал пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.
Украина-НАТО. Фото: из открытых источников
Спикер украинского президента обратил внимание, что приглашение в Альянс – это первый пункт Плана победы президента Украины Владимира Зеленского и надежный путь к справедливому и прочному миру.
Сергей Никифоров заявил, что сегодня ключевой целью Владимира Зеленского как раз и есть членство Украины в НАТО. Чтобы реализовать эту задачу украинский лидер представил план международным партнерам, украинскому парламенту и сообществу, представителям СМИ и гражданского общества, и консолидирует их усилия, чтобы приблизить приглашение Украины в НАТО.
Читайте также на портале "Комментарии" — некоторые страны НАТО скептически относятся к плану победы представленным президентом Владимиром Зеленским, в частности, относительно пункта о приглашении Украины в Альянс. Одними из самых больших противников вступления Украины в НАТО стали США и Германия.
Как сообщает Politico со ссылкой на официальных дипломатов США и НАТО, ключевые партнеры Украины не спешат реагировать на призыв Зеленского о приглашении Украины в Альянс. В частности, США и другие страны НАТО обеспокоены, что такой шаг может привести к прямой войне с РФ.
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