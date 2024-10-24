Семь стран против приглашения Украины в НАТО: у Зеленского отреагировали

В Офисе президента Украины назвали неправдивой информацию о том, что якобы семь стран против приглашения Украины в Организацию Североатлантического договора (НАТО). Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью УНИАН рассказал пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

Украина-НАТО. Фото: из открытых источников

"Информация в СМИ о том, что 7 стран выступают против приглашения Украины в НАТО, не соответствует действительности. Эти слухи выгодны тем, кто хочет создать ложное впечатление, будто вступление Украины не имеет широкой поддержки среди членов Альянса. На самом деле идею приглашения Украины поддерживает абсолютное большинство стран-членов, а по остальным ведется активная работа по адвокации", — высказался Никифоров.

Спикер украинского президента обратил внимание, что приглашение в Альянс – это первый пункт Плана победы президента Украины Владимира Зеленского и надежный путь к справедливому и прочному миру.

Сергей Никифоров заявил, что сегодня ключевой целью Владимира Зеленского как раз и есть членство Украины в НАТО. Чтобы реализовать эту задачу украинский лидер представил план международным партнерам, украинскому парламенту и сообществу, представителям СМИ и гражданского общества, и консолидирует их усилия, чтобы приблизить приглашение Украины в НАТО.

Читайте также на портале "Комментарии" — некоторые страны НАТО скептически относятся к плану победы представленным президентом Владимиром Зеленским, в частности, относительно пункта о приглашении Украины в Альянс. Одними из самых больших противников вступления Украины в НАТО стали США и Германия.

Как сообщает Politico со ссылкой на официальных дипломатов США и НАТО, ключевые партнеры Украины не спешат реагировать на призыв Зеленского о приглашении Украины в Альянс. В частности, США и другие страны НАТО обеспокоены, что такой шаг может привести к прямой войне с РФ.



