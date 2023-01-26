Шольц рассказал о послании Путину

Глава Кремля Владимир Путин не жалеет ресурсов и делает все, чтобы затянуть войну в Украине, но, если он рассчитывает, что Запад устанет от поддержки Украины, опустит руки и согласиться с ультиматумами РФ, то он сильно заблуждается. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в эфире немецкого вещателя ZDF высказал канцлер Германии Олаф Шольц.

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

Лидер немцев назвал решение предоставить Украине танки Leopard очень четким сигналом Путину.

"Это очень четкое послание Путину, что его империалистическая война не будет успешной, потому что мы будем поддерживать Украину вместе, не давая себя разделить — и в то же время всегда будем следить за тем, чтобы не стать стороной в войне", — заявил Олаф Шольц.

Он добавил, между Россией и НАТО не должно быть войны. Именно поэтому Берлин и Вашингтон дали чёткий ответ – никакие истребители, как и наземные войска Альянса не окажутся на территории Украины.

Что же касается поставок Украине танков, то Олаф Шольц ответил, что другого решения не могло быть принято, учитывая то, как ведёт себя сегодня Россия.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Германия после долгих проволочек согласилась-таки отправить танки Leopard 2 в Украину (речь пока о 14 штуках), а также дала "добро" другим странам отправлять эти боевые машины в нашу страну. При этом, министр обороны ФРГ Борис Писториус уточнил, что танки мы получим лишь месяца через три – после того, как украинские военные должны пройти соответствующее обучение. Эксперты оценили такой шаг ФРГ, а также – как нынешнее танковое решение может повлиять на ситуацию на фронте.





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