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Шольц рассказал о решениях Украины, которые он ожидает принять на саммите ЕС

Олаф Шольц выступил в Бундестаге и указал, какие вопросы помощи Украине будут подняты на ближайшем саммите Евросоюза.

сегодня, 14:00
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Автор:

Slava Kot

Немецкий канцлер Олаф Шольц выступил перед правительством Германии 16 марта, где рассказал о направлении своей политики. В частности, Шольц вспомнил ближайший саммит Евросоюза, где будут решать следующие шаги помощи для Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Yahoo News.

Шольц рассказал о решениях Украины, которые он ожидает принять на саммите ЕС

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото из открытых источников

Официальной причиной канцлера Германии перед Бундестагом стал саммит ЕС, который состоится на следующей неделе. Часть вопросов к Шольцу от правительственных чиновников касались внутренних проблем Германии и ЕС, однако канцлер также упомянул и о необходимости военной помощи судьба Украины. Шольц рассказал о своих ожиданиях, которые могут рассматриваться и будут приняты на саммите.


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"Особенно важно быстро обеспечить Украину необходимыми боеприпасами", – сказал Олаф Шольц.

Также канцлер заверил, что Германия будет поддерживать Украину финансово, экономически и военно столько, сколько это необходимо в войне против Российской Федерации. Олаф Шольц в своем выступлении среди прочего призвал к укреплению внутреннего рынка Евросоюза и стабильному планированию бюджетов в Европе.

Вопрос боеприпасов оказался одним из ключевых для помощи Украине. Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава Минобороны назвал самые главные приоритеты для Украины в военной помощи. По мнению Алексея Резникова, это системы ПВО и боеприпасы.

Также "Комментарии" писали о том, что еврокомиссар отправился в тур по 11 странам Европы для поиска боеприпасов и возможностей их изготовления. Во время визита на болгарский оборонный завод Тьерри Бретон подчеркнул, что эта страна может увеличить производство боеприпасов для Украины.



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Источник: https://de.finance.yahoo.com/nachrichten/scholz-will-eu-gipfel-beschluss-082030125.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAKt-RhjLfdm0PX5QiTU-c7gEKXPS6dn4Efr8a89-Qq9Q7IqPNzbUkl6Lp8vm53Xw-My2y8hbKIoyTUkInRp4_T
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