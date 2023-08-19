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Шольц рассказал, воюют ли немецкие солдаты в войне в Украине

Канцлер ФРГ заявил, что будет стараться не допустить втягивания Германии в войну в Украине в качестве стороны конфликта

сегодня, 10:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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Германия не должна быть втянута в войну в Украине, как сторона конфликта. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц, пишет "DW". При этом канцлер уточнил, что немецких солдат нет в Украине, они не задействованы в войне.

Шольц рассказал, воюют ли немецкие солдаты в войне в Украине

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

"Мое стремление – это предотвратить, поэтому, например, в Украине нет немецких солдат – и не будет", — высказался Олаф Шольц.


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Также немецкий канцлер заявил, что Берлину нет дела до того, что происходит во внутренней политике России. Именно поэтому Германия никогда не вмешивалась во внутренние дела россиян и не собирается этого делать в будущем. Поэтому разговоры о том, что Германия может стоять за какими-то волнениями внутри самой России – это просто разговоры, в которых нет и доли правды.

"Кто где сидит, мы не решаем". "Мы также не планируем смену режима", — заявил глава немецкого правительства, добавив, что Путин, однако, боится, что именно "это наш план".

Олаф Шольц добавил, что нравится Путину или нет, но ему придется смириться, что по соседству с Россией есть и будет Европейский Союз. Это не просто место на карте, это сообщество открытых государств, которые исповедует либеральные принципы и ценности, а также выступают за демократию. 

Что касается диктатуры, которая сегодня есть в России, то, как отметил Шольц, ответственность за нее несет исключительно Путин и ему с этим жить.

Читайте также на портале "Комментарии" — канцлер Германии Олаф Шольц предупредил о возможных "неудобных решениях", которые будут касаться Украины и конфликта вокруг нее.




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Источник: https://www.dw.com/ru/solc-nemeckih-soldat-net-i-ne-budet-v-ukraine/a-66575425?maca=rus-Red-Telegram-dwglavnoe
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