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Шольц сделал громкое заявление по поводу войны в Украине

Немецкий канцлер Олаф Шольц подверг критике Россию за ее безответственную политику и подчеркнул, что Украина должна победить в войне.

сегодня, 12:05
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Автор:

Slava Kot

Канцлер Олаф Шольц заявил на Берлинской конференции по безопасности, что Германия полна решимости защищать страны НАТО. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на немецкое издание Zeit Online.

Шольц сделал громкое заявление по поводу войны в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото из открытых источников

Во время своего выступления на Берлинской конференции по безопасности Олаф Шольц сообщил о дальнейших усилиях Германии по защите стран НАТО от угрозы, исходящей со стороны Российской Федерации. Кроме того, немецкий политик высказался и о войне в Украине.

"В Украине Россия больше не может выиграть эту войну", — сказал канцлер Германии Олаф Шольц

Во время своего выступления Шольц процитировал немецкого политика и лауреата Нобелевской премии мира Вилли Брандта и сказал "спешите и действуйте, пока не поздно жалеть".

Также Шольц заверил, что ни одна страна, имеющая агрессивные намерения, не должна сомневаться в решимости Германии, которая будет "защищать каждого союзника и каждый сантиметр Альянса".

Далее немецкий канцлер подверг критике Россию, которая безответственно заявляет о ядерных угрозах и отметил, что "пока такие государства как Россия обладают ядерным оружием – они представляют потенциальную угрозу для НАТО".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции Олафа Шольца на взрывы в Польше, которые, по его мнению, были вызваны украинской ракетой. Канцлер Германии заявил, что неважно чья ракета, все равно Россия ответственна за эти инциденты.

Также "Комментарии" писали об одной из улиц в Германии, получившей имя украинского героя. Он прошел несколько нацистских концлагерей, но был убит российской ракетой в Харькове.



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Источник: https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-11/berliner-sicherheitskonferenz-olaf-scholz-nato
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