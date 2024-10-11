Шольц сделал новое заявление о мирных переговорах с Россией

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Slava Kot
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россия должна принять участие в следующем Саммите мира по вопросу войны в Украине. Однако, по словам немецкого лидера, Берлин не примет мир, который будет диктоваться на условиях Москвы.
Олаф Шольц. Фото: Raimond Spekking
Олаф Шольц во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине выступил с заявлением о предстоящих мирных переговорах. Канцлер Германии отметил необходимость присутствия представителей РФ для диалога об окончании войны в Украине.
Однако немецкий канцлер подчеркнул, что окончание войны должно быть основано на международном праве, а не на условиях Кремля.
Шольц также добавил, что Украина и международные партнеры совместными усилиями смогут достичь крепкого и справедливого мира.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во время встречи с Шольцом Владимир Зеленский рассказал, когда ожидает окончания войны в Украине. По его словам, это может произойти в следующем году, если на Россию будет достаточное давление, которое заставит Москву пойти на мирные переговоры.
Также "Комментарии" писали об опросах, которые показали, сколько немцев, поляков и россиян поддерживают окончание войны в Украине с возвращением украинских территорий.
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