Шольц сделал новое заявление о мирных переговорах с Россией

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россия должна принять участие в следующем Саммите мира по вопросу войны в Украине. Однако, по словам немецкого лидера, Берлин не примет мир, который будет диктоваться на условиях Москвы.



Олаф Шольц. Фото: Raimond Spekking

Олаф Шольц во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине выступил с заявлением о предстоящих мирных переговорах. Канцлер Германии отметил необходимость присутствия представителей РФ для диалога об окончании войны в Украине.

"Мы согласны с тем, что после первой мирной конференции в Бюргенштоке в июне состоится еще одна, и, как вы сказали, Россия тоже должна принять в ней участие", – сказал Шольц.

Однако немецкий канцлер подчеркнул, что окончание войны должно быть основано на международном праве, а не на условиях Кремля.

"Понятно, что мир может быть реализован только на основе международного права, требующего огромных усилий. Мы не примем мир, продиктованный Россией", — заявил Шольц.

Шольц также добавил, что Украина и международные партнеры совместными усилиями смогут достичь крепкого и справедливого мира.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во время встречи с Шольцом Владимир Зеленский рассказал, когда ожидает окончания войны в Украине. По его словам, это может произойти в следующем году, если на Россию будет достаточное давление, которое заставит Москву пойти на мирные переговоры.



Также "Комментарии" писали об опросах, которые показали, сколько немцев, поляков и россиян поддерживают окончание войны в Украине с возвращением украинских территорий.